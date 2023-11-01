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Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО - РИА Новости, 01.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:45 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zhku-1906721213.html
Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО
Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО - РИА Новости, 01.11.2023
Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО
В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:45
2023-11-01T15:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал "360".Главным преимуществом электронной платежки считается ее экологичность. Кроме того, такой документ не потеряется. Его можно будет скачать в любой момент.Перейти с бумажных квитанций можно, если оформить подписку на сайте поставщика коммунальных услуг. После этого платежки перестанут бросать в почтовый ящик, вместо этого их станут присылать на электронную почту. Вернуться к бумажному платежному документу можно будет в любой момент, отозвав свое согласие.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры разного достоинства
Рублевые купюры разного достоинства - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал "360".
Главным преимуществом электронной платежки считается ее экологичность. Кроме того, такой документ не потеряется. Его можно будет скачать в любой момент.
Перейти с бумажных квитанций можно, если оформить подписку на сайте поставщика коммунальных услуг. После этого платежки перестанут бросать в почтовый ящик, вместо этого их станут присылать на электронную почту. Вернуться к бумажному платежному документу можно будет в любой момент, отозвав свое согласие.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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