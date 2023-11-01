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Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО

Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО - РИА Новости, 01.11.2023

Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО

В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:45

2023-11-01T15:45

2023-11-01T15:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал "360".Главным преимуществом электронной платежки считается ее экологичность. Кроме того, такой документ не потеряется. Его можно будет скачать в любой момент.Перейти с бумажных квитанций можно, если оформить подписку на сайте поставщика коммунальных услуг. После этого платежки перестанут бросать в почтовый ящик, вместо этого их станут присылать на электронную почту. Вернуться к бумажному платежному документу можно будет в любой момент, отозвав свое согласие.

московская область (подмосковье)

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)