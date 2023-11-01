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Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО
Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО - РИА Новости, 01.11.2023
Электронные счета за ЖКУ в ноябре получат более 700 тысяч жителей МО
В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:45
2023-11-01T15:45
2023-11-01T15:45
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. В Подмосковье продолжается переход на электронные счета для абонентов МосОблЕИРЦ, в этом месяце их получат более 700 тысяч собственников, сообщил телеканал "360".Главным преимуществом электронной платежки считается ее экологичность. Кроме того, такой документ не потеряется. Его можно будет скачать в любой момент.Перейти с бумажных квитанций можно, если оформить подписку на сайте поставщика коммунальных услуг. После этого платежки перестанут бросать в почтовый ящик, вместо этого их станут присылать на электронную почту. Вернуться к бумажному платежному документу можно будет в любой момент, отозвав свое согласие.
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