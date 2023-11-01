https://ria.ru/20231101/zemletryasenie-1906644828.html

У побережья Курил произошло землетрясение

У побережья Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 01.11.2023

У побережья Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:31

2023-11-01T12:31

2023-11-01T12:31

южно-сахалинск

итуруп

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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Южно-Сахалинск, 1 ноя - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в среду в Тихом океане у побережья южных Курил, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области. "Первого ноября в 19.08 (11.08 мск) зарегистрировано землетрясение в 130 километрах юго-восточнее поселка Буревестник на острове Итуруп. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6, глубина 30 километров", - говорится в сообщении ведомства. По данным спасателей, землетрясение силой до трех баллов ощутили жители сел Рейдово и Китовое на Итурупе. Пострадавших и разрушений нет, тревога цунами не объявлялась. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало.

https://ria.ru/20231031/zemletryasenie-1906458734.html

южно-сахалинск

итуруп

россия

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южно-сахалинск, итуруп, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия