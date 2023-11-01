https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906796283.html

СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России

СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T19:51

2023-11-01T19:51

2023-11-01T19:51

политика

украина

владимир зеленский

сергей шойгу

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times."Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — говорится в статье.По мнению Зеленского, современный мир "слишком быстро привыкает к успеху", а "достижения" украинской армии воспринимает как нечто должное.Между тем аналитики предупредили, что Москва наращивает оборонные возможности и производство вооружения, что даст ей серьезное преимущество в зоне специальной операции. По этой причине отсутствие поставок военной техники со стороны Запада будет иметь критические последствия для Киева, отмечается в публикации.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.

https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906778392.html

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политика, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия