СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России
NYT: Зеленского разочаровала недооценка Западом "достижений" ВСУ
© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times.
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"Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — говорится в статье.
По мнению Зеленского, современный мир "слишком быстро привыкает к успеху", а "достижения" украинской армии воспринимает как нечто должное.
Между тем аналитики предупредили, что Москва наращивает оборонные возможности и производство вооружения, что даст ей серьезное преимущество в зоне специальной операции. По этой причине отсутствие поставок военной техники со стороны Запада будет иметь критические последствия для Киева, отмечается в публикации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.