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СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России - РИА Новости, 01.11.2023
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19:51 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906796283.html
СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России
СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T19:51
2023-11-01T19:51
политика
украина
владимир зеленский
сергей шойгу
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times."Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — говорится в статье.По мнению Зеленского, современный мир "слишком быстро привыкает к успеху", а "достижения" украинской армии воспринимает как нечто должное.Между тем аналитики предупредили, что Москва наращивает оборонные возможности и производство вооружения, что даст ей серьезное преимущество в зоне специальной операции. По этой причине отсутствие поставок военной техники со стороны Запада будет иметь критические последствия для Киева, отмечается в публикации.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906778392.html
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политика, украина, владимир зеленский, сергей шойгу, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Россия
СМИ: разочарованный Зеленский обрушился на Запад из-за России

NYT: Зеленского разочаровала недооценка Западом "достижений" ВСУ

© AP Photo / Virginia MayoПрезидент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Президент Украины Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Запад из-за нереалистичных ожиданий от ВСУ на поле боя, пишет New York Times.
«
"Зеленский разочарован из-за нереалистичных ожиданий быстрого успеха ВСУ на поле сражения. Существуют опасения, что медленный прогресс в борьбе с укрепившимися российскими силами отобьет у союзников Киева желание оказывать военную помощь", — говорится в статье.
По мнению Зеленского, современный мир "слишком быстро привыкает к успеху", а "достижения" украинской армии воспринимает как нечто должное.
Между тем аналитики предупредили, что Москва наращивает оборонные возможности и производство вооружения, что даст ей серьезное преимущество в зоне специальной операции. По этой причине отсутствие поставок военной техники со стороны Запада будет иметь критические последствия для Киева, отмечается в публикации.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина терпит поражение, несмотря на снабжение ВСУ натовским оружием и боеприпасами. Глава ведомства уточнил, что киевские силовики отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на Запорожском, Донецком и Херсонском направлениях, что приводит к большим потерям в их рядах.
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