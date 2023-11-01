СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина
Responsible Statecraft: команда Зеленского начала критиковать его словами Путина
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для Responsible Statecraft.
По словам бизнесмена, последняя публикация Time о главе украинского государства показала, что правда о нем наконец-то начала выходить на поверхность. Еще год назад западные издания изображали Зеленского в образе "героя войны" и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, а факты о коррупции и проблемах на фронте у ВСУ замалчивались и отвергались как "тезисы Путина", заметил Сакс.
Однако в новой статье журналист Time Саймон Шустер описал, как советники украинского лидера щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за повальное взяточничество и другие острые проблемы в республике.
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"Вместо того, чтобы укрепить позиции Зеленского на Западе, публикация подтверждает многие критические замечания, высказанные теми, кто слывет сторонниками Путина. Только теперь эту критику озвучивают помощники и советники Зеленского внутри президентского дворца", — отметил предприниматель.
Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.