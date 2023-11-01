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СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина - РИА Новости, 01.11.2023
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18:12 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906778392.html
СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина
СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина - РИА Новости, 01.11.2023
СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина
В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T18:12
2023-11-01T18:12
политика
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
уинстон черчилль
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для Responsible Statecraft.По словам бизнесмена, последняя публикация Time о главе украинского государства показала, что правда о нем наконец-то начала выходить на поверхность. Еще год назад западные издания изображали Зеленского в образе "героя войны" и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, а факты о коррупции и проблемах на фронте у ВСУ замалчивались и отвергались как "тезисы Путина", заметил Сакс.Однако в новой статье журналист Time Саймон Шустер описал, как советники украинского лидера щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за повальное взяточничество и другие острые проблемы в республике."Вместо того, чтобы укрепить позиции Зеленского на Западе, публикация подтверждает многие критические замечания, высказанные теми, кто слывет сторонниками Путина. Только теперь эту критику озвучивают помощники и советники Зеленского внутри президентского дворца", — отметил предприниматель.Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, уинстон черчилль, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Уинстон Черчилль, Вооруженные силы Украины
СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина

Responsible Statecraft: команда Зеленского начала критиковать его словами Путина

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для Responsible Statecraft.
По словам бизнесмена, последняя публикация Time о главе украинского государства показала, что правда о нем наконец-то начала выходить на поверхность. Еще год назад западные издания изображали Зеленского в образе "героя войны" и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, а факты о коррупции и проблемах на фронте у ВСУ замалчивались и отвергались как "тезисы Путина", заметил Сакс.
Однако в новой статье журналист Time Саймон Шустер описал, как советники украинского лидера щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за повальное взяточничество и другие острые проблемы в республике.
«
"Вместо того, чтобы укрепить позиции Зеленского на Западе, публикация подтверждает многие критические замечания, высказанные теми, кто слывет сторонниками Путина. Только теперь эту критику озвучивают помощники и советники Зеленского внутри президентского дворца", — отметил предприниматель.
Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУинстон ЧерчилльВооруженные силы Украины
 
 
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