https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906778392.html

СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина

СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина - РИА Новости, 01.11.2023

СМИ: в команде Зеленского обрушились на него словами Путина

В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T18:12

2023-11-01T18:12

2023-11-01T18:12

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украина

россия

владимир зеленский

владимир путин

уинстон черчилль

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В команде Владимира Зеленского начали критиковать президента Украины тезисами российского лидера Владимира Путина, пишет предприниматель Дэвид Сакс в статье для Responsible Statecraft.По словам бизнесмена, последняя публикация Time о главе украинского государства показала, что правда о нем наконец-то начала выходить на поверхность. Еще год назад западные издания изображали Зеленского в образе "героя войны" и сравнивали с Уинстоном Черчиллем, а факты о коррупции и проблемах на фронте у ВСУ замалчивались и отвергались как "тезисы Путина", заметил Сакс.Однако в новой статье журналист Time Саймон Шустер описал, как советники украинского лидера щедро выдавали ему секреты и критиковали главу государства за повальное взяточничество и другие острые проблемы в республике."Вместо того, чтобы укрепить позиции Зеленского на Западе, публикация подтверждает многие критические замечания, высказанные теми, кто слывет сторонниками Путина. Только теперь эту критику озвучивают помощники и советники Зеленского внутри президентского дворца", — отметил предприниматель.Ранее президент России неоднократно указывал на катастрофический уровень коррупции в Киеве. По его словам, она разъела украинскую государственность, в результате чего радикалы воспользовались справедливым недовольством людей, оседлали протест и при поддержке Запада довели майдан до государственного переворота в 2014 году.

https://ria.ru/20231101/nato-1906724588.html

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политика, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, уинстон черчилль, вооруженные силы украины