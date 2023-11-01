https://ria.ru/20231101/zelenskiy-1906490994.html

Вашингтон приступил к уничтожению Зеленского

Вашингтон приступил к уничтожению Зеленского - РИА Новости, 01.11.2023

Вашингтон приступил к уничтожению Зеленского

Владимир Зеленский опять попал на обложку американского журнала Time. Только если раньше провинциального кавээнщика давали там крупным планом и в романтичных... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:00

2023-11-01T08:06

аналитика

владимир зеленский

сша

украина

вашингтон

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Владимир Зеленский опять попал на обложку американского журнала Time. Только если раньше провинциального кавээнщика давали там крупным планом и в романтичных ракурсах, то сегодня дизайн говорит сам за себя: маленькая фигурка комика развернута спиной, словно он убегает за кулисы, осторожно оглядываясь и каждую минуту ожидая пинка.Сподвижник Зеленского Андрей Ермак сначала призвал всех читать статью в Time, однако, ознакомившись с ней, свое сообщение осторожно потер. Что же такого написали "кращи друзи" президента Украины? "Привычный блеск его оптимизма, его остроумие, его умение оживить атмосферу в военном штабе шуткой или неприличным анекдотом, — все это покинуло его (Зеленского. — Прим. ред.) на второй год войны, — сообщает нам Time. — Сегодня он просто приходит, выслушивает доклады, отдает приказы и уходит", — рассказывает его давний сотрудник. Другой говорит, что больше всего на Зеленского давит предательство западных союзников".Cтатья в Time — это тоже, конечно, предательство чистой воды. Ее автор — видный антироссийский пропагандист Саймон Шустер родом из Москвы — опекает Зеленского с 2019 года. Он сделал с гетманом несколько больших интервью, издал о нем книгу под названием "Шоумен". Всего год назад в том же Time он опубликовал необыкновенно льстивый текст, в котором на все лады расхваливал "мужество" и "мальчишескую улыбку" Зеленского. Тогда журнал считал киевского гетмана Человеком года, а конгресс США аплодировал ему стоя.Сегодня тон Шустера холоден и небрежен. Зеленский в его статье выглядит злым и раздраженным нытиком. Журналист безжалостно описывает все унижения своего героя во время последней поездки в США: ему не дали выступить с обращением к конгрессу, замучили неприятными вопросами типа "что будет с Украиной, если мы вообще перестанем ей помогать", проигнорировали просьбы об интервью с Опрой Уинфри и на Fox News.Из Вашингтона Шустер вместе с Зеленским полетел в Киев. Пользуясь доступом к телу украинского президента, журналист добыл в его бункере немало компромата и ничтоже сумняшеся все это опубликовал.Из его статьи мы узнаем, что мобилизация на Украине буксует, потому что Зеленский уволил за взятки военкомов и больше никто на эту расстрельную должность идти не хочет. Убито более ста тысяч военнослужащих, заместить их некем. Командиры на передовой отказываются исполнять приказы о наступлении — на требование взять Горловку было отвечено: "Кем брать?" "Даже если США с сателлитами дадут Украине все оружие, которое обещают, у нас нет людей, чтобы им воевать", — поделился с Шустером один из ближайших помощников президента.Американскому журналисту в Киеве вообще очень щедро сливали секреты. Высокопоставленный советник Зеленского попросил Шустера выключить аудиозапись и выдал ему главную военную тайну Незалежной: "Саймон, ты ошибаешься (думая, что Зеленский борется с коррупцией. — Прим. ред.). Все воруют — так, будто завтра никогда не наступит".Это очень плохой звоночек для Зеленского. Обвинение в коррупции, да еще растиражированное через самый популярный журнал США, — это то, с чего обычно Вашингтон начинает кампанию по уничтожению своих политических питомцев.Сначала питомца раскармливают, захваливают, носят на руках. Потом, когда он выполнил свою, так сказать, миссию, внезапно выясняется, что он коррупционер, беспредельщик и вообще "нехороший человек, редиска". Чтобы не запачкать свои белые одежды, вашингтонский истеблишмент быстренько от него отрекается. Дальнейшая судьба питомца печальна. Зеленский может посмотреть хоть на Саакашвили, хоть на Гуайдо — в свое время их тоже сильно ласкали в Вашингтоне.Статья в Time является посланием Вашингтона киевским элитам: ваш руководитель сломался, несите другого. Четко разъяснено, чем именно перестал устраивать Зеленский своих хозяев. Шустер описывает своего героя практически как Гитлера в бункере: "... его вера в окончательную победу Украины над Россией укрепилась так, что это пугает его советников. Она непоколебима, она граничит с мессианством. "Он обманывает сам себя, — говорит мне его расстроенный советник. — У нас больше нет шансов. Мы не выигрываем. Но только попробуйте сказать ему это". По версии Time, часть руководства в Киеве осознала необходимость мирных переговоров с Россией, но Зеленский боится о них даже думать. Лидера киевского режима можно понять: прекращение огня оставит его один на один с местными нацистами. Но американцев такие тонкости не волнуют. Материал Time жестко толкает Киев на переговоры.Дело в том, что "контрнаступ" киевского режима выдохся окончательно. В конгрессе США накопилась критическая масса политиков, не желающих спонсировать Украину. Возникло осознание того, что экономика Незалежной разрушена безнадежно, а Штатам, если они хотят сохранить ее лояльность, придется еще десятилетиями выплачивать украинцам зарплаты, пенсии и пособия. При этом толку от нее будет как от козла молока.Однако, как подсказывает американцам видный эксперт, "если власть на Украине так или иначе захватят русские, то платить придется им". Вашингтон был бы рад уцепиться за эту возможность и сбросить надоевший финансовый пассив, поэтому там и загорелись мечтой о мирных переговорах. Однако говорить об этом от первого лица — значит зафиксировать свое поражение, опозорившись на глазах у всего мира. Поэтому с инициативой переговоров должен выйти Киев — к этому и сводится истинный смысл статьи в Time.Мнение Зеленского по этому вопросу его хозяев не интересует. Сломанных марионеток выбрасывают, не правда ли?

https://ria.ru/20231031/tsarev-1906317145.html

https://ria.ru/20231030/zelenskiy-1906302245.html

https://ria.ru/20231020/ukraina-1904100531.html

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, владимир зеленский, сша, украина, вашингтон