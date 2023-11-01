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В Кременчуге попал под удар нефтеперерабатывающий завод
В Кременчуге попал под удар нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 01.11.2023
В Кременчуге попал под удар нефтеперерабатывающий завод
Нефтеперерабатывающий завод был поражен в городе Кременчуг Полтавской области Украины, возник пожар, работа предприятия остановлена, сообщил глава Полтавской... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:20
2023-11-01T09:20
2023-11-01T11:19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Нефтеперерабатывающий завод был поражен в городе Кременчуг Полтавской области Украины, возник пожар, работа предприятия остановлена, сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в телеграм-канале. В ночь на среду в Полтавской и 10 других областях Украины была объявлена воздушная тревога. По информации Пронина, сирены звучали более четырех часов. "К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели... Предприятие не работает", - говорится в Telegram-канале Пронина. Как отмечает чиновник, по предварительным данным, пострадавших нет, масштаб разрушений уточняется. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременчуг, Полтавская область, Украина
В Кременчуге попал под удар нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге вспыхнул пожар после удара