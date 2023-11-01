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Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов - РИА Новости, 01.11.2023
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12:21 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zasukha-1906639904.html
Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов
Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов - РИА Новости, 01.11.2023
Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов
Панамский канал сократит количество пропускаемых судов из-за рекордно низких осадков, заявила администрация Панамского канала. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:21
2023-11-01T12:21
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Панамский канал сократит количество пропускаемых судов из-за рекордно низких осадков, заявила администрация Панамского канала. "Уровень осадков в октябре стал самым низкими с 1950 года (ниже на 41%)... Учитывая прогнозы осадков на ближайшие недели... управление Панамского канала решило продолжить уменьшать объем суточных перевозок, чтобы отложить необходимость ограничить осадку судов", - говорится в предупреждении на сайте администрации. С 3 по 6 ноября администрация ограничит пропускную способность до 25 судов в день, с 7 по 30 ноября - до 24, сообщила администрация. Текущий год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала - до 32 кораблей в день. Время ожидания для грузовых судов в августе достигало 13 дней. Сейчас оно сократилось до пяти, тогда как в нормальных условиях оно составляет 2-3 дня. Проблемы канала связаны с тем, что вода в шлюзы подается из озера Гатун - искусственного пресного водоема, который также является источником воды для населения страны. Несмотря на начало сезона дождей, в Панаме опасаются продолжительного негативного влияния океанического явления Эль-Ниньо, которое может негативно сказаться на количестве осадков.
https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html
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в мире, панамский канал, панама
В мире, Панамский канал, Панама
Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов

Панамский канал вновь сократит количество пропускаемых судов из-за засухи

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанамский канал в окрестностях города Гамбоа
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в медиабанк
Панамский канал в окрестностях города Гамбоа. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Панамский канал сократит количество пропускаемых судов из-за рекордно низких осадков, заявила администрация Панамского канала.
«
"Уровень осадков в октябре стал самым низкими с 1950 года (ниже на 41%)... Учитывая прогнозы осадков на ближайшие недели... управление Панамского канала решило продолжить уменьшать объем суточных перевозок, чтобы отложить необходимость ограничить осадку судов", - говорится в предупреждении на сайте администрации.
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С 3 по 6 ноября администрация ограничит пропускную способность до 25 судов в день, с 7 по 30 ноября - до 24, сообщила администрация.
Текущий год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала - до 32 кораблей в день. Время ожидания для грузовых судов в августе достигало 13 дней. Сейчас оно сократилось до пяти, тогда как в нормальных условиях оно составляет 2-3 дня.
Проблемы канала связаны с тем, что вода в шлюзы подается из озера Гатун - искусственного пресного водоема, который также является источником воды для населения страны. Несмотря на начало сезона дождей, в Панаме опасаются продолжительного негативного влияния океанического явления Эль-Ниньо, которое может негативно сказаться на количестве осадков.
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