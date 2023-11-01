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Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения Газе - РИА Новости, 01.11.2023
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21:14 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zaschita-1906807704.html
Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения Газе
Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения Газе - РИА Новости, 01.11.2023
Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения Газе
Канцлер Германии Олаф Шольц провел в среду телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил о важности защиты... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:14
2023-11-01T21:14
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в среду телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа, сообщило правительство ФРГ. В ходе переговоров Нетаньяху проинформировал Шольца о текущей ситуации в Израиле и о дальнейших шагах израильской армии по борьбе с палестинским движением ХАМАС. "Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Израилем. Со своей стороны он подчеркнул важность защиты гражданского населения и оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа", - говорится в сообщении. Шольц также поприветствовал открытие КПП "Рафах" для транспортировки раненых из сектора Газа в Египет.
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в мире, цены на нефть, египет, израиль, германия, олаф шольц, хамас, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Цены на нефть, Египет, Израиль, Германия, Олаф Шольц, ХАМАС, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения Газе

Шольц заявил Нетаньяху о важности защиты гражданского населения в секторе Газа

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц провел в среду телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, в ходе которого заявил о важности защиты гражданского населения сектора Газа, сообщило правительство ФРГ.
В ходе переговоров Нетаньяху проинформировал Шольца о текущей ситуации в Израиле и о дальнейших шагах израильской армии по борьбе с палестинским движением ХАМАС.
«
"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Израилем. Со своей стороны он подчеркнул важность защиты гражданского населения и оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа", - говорится в сообщении.
Шольц также поприветствовал открытие КПП "Рафах" для транспортировки раненых из сектора Газа в Египет.
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В миреЦены на нефтьЕгипетИзраильГерманияОлаф ШольцХАМАСРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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