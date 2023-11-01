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Молдавский телеканал оспорил в суде решение властей о запрете вещания - РИА Новости, 01.11.2023
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13:59 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zapret-1906681928.html
Молдавский телеканал оспорил в суде решение властей о запрете вещания
Молдавский телеканал оспорил в суде решение властей о запрете вещания - РИА Новости, 01.11.2023
Молдавский телеканал оспорил в суде решение властей о запрете вещания
Один телеканалов Молдавии, попавший под временный запрет по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ) республики, оспорил в суде решение властей,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:59
2023-11-01T13:59
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Один телеканалов Молдавии, попавший под временный запрет по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ) республики, оспорил в суде решение властей, заявила журналистам юрист телеканала Наталья Байрам. В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, 21 из которых управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов. "Мы подали протест на решение ЧС о запрете вещания нашего канала. Мы считаем это решение абсолютно незаконным, противоречащим конституции, национальным законам, положению Кодекса об аудиовизуальных услугах, а также международным нормам и договорам, частью которых является Молдавия. У канала Оrizont не было никаких нарушений или замечаний со стороны Совета по телерадиовещанию", - сказала Байрам на выходе из зала районного суда Кишинева. Данный телеканал был создан на базе канала "ТВ-6", который, по данным СМИ, принадлежал окружению бизнесмена и оппозиционного политика Илана Шора. В декабре прошлого года это СМИ, наряду с другими пятью каналами, было санкционировано властями страны. Их лицензии были приостановлены. Совет по телерадиовещанию обвинил телеканалы "в пропаганде через замалчивание", они якобы недобросовестно освещали ситуацию на Украине. Также под запретом в Молдавии также оказался ряд российских СМИ - СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
https://ria.ru/20231030/tsenzura-1906196261.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавский телеканал оспорил в суде решение властей о запрете вещания

Канал Orizont подал протест на решение молдавских властей о запрете вещания

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 1 ноя – РИА Новости. Один телеканалов Молдавии, попавший под временный запрет по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ) республики, оспорил в суде решение властей, заявила журналистам юрист телеканала Наталья Байрам.
В Молдавии правительственная комиссия по ЧС 30 октября вынесла решение о приостановке лицензии шести местных телеканалов по рекомендации главы СИБ республики Александра Мустяцэ. Власти Молдавии считают, что эти СМИ представляют риск для безопасности страны. Также Мустяцэ заявил в понедельник, что подписал указ, по которому будет также блокирован 31 интернет-портал, 21 из которых управляется из России. В список, в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты ряда молдавских телеканалов.
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"Мы подали протест на решение ЧС о запрете вещания нашего канала. Мы считаем это решение абсолютно незаконным, противоречащим конституции, национальным законам, положению Кодекса об аудиовизуальных услугах, а также международным нормам и договорам, частью которых является Молдавия. У канала Оrizont не было никаких нарушений или замечаний со стороны Совета по телерадиовещанию", - сказала Байрам на выходе из зала районного суда Кишинева.
Данный телеканал был создан на базе канала "ТВ-6", который, по данным СМИ, принадлежал окружению бизнесмена и оппозиционного политика Илана Шора. В декабре прошлого года это СМИ, наряду с другими пятью каналами, было санкционировано властями страны. Их лицензии были приостановлены. Совет по телерадиовещанию обвинил телеканалы "в пропаганде через замалчивание", они якобы недобросовестно освещали ситуацию на Украине.
Также под запретом в Молдавии также оказался ряд российских СМИ - СИБ с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными.
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