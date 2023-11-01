Рейтинг@Mail.ru
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:10 01.11.2023 (обновлено: 15:19 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/zaporozhe-1906710284.html
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:10
2023-11-01T15:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_a26bfc39a35c5cae97198c99f5b9a21e.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.
https://ria.ru/20231101/oborona-1906678329.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/01/1887662488_291:0:3022:2048_1920x0_80_0_0_7f9652635c9041d3d047e027870c5a1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ

На Запорожском направлении за сутки уничтожили 80 бойцов ВСУ и три бронемашины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации
Работа расчета орудия Гиацинт-Б в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Работа расчета орудия "Гиацинт-Б" в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
"Невозможно сосчитать": в Германии пришли в шок от хода Путина на Украине
Вчера, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала