https://ria.ru/20231101/zaporozhe-1906710284.html
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ
Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:10
2023-11-01T15:10
2023-11-01T15:19
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.
https://ria.ru/20231101/oborona-1906678329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ
На Запорожском направлении за сутки уничтожили 80 бойцов ВСУ и три бронемашины