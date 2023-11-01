https://ria.ru/20231101/zaporozhe-1906710284.html

На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ

На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

На Запорожском направлении за сутки уничтожили до 80 бойцов ВСУ

Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:10

2023-11-01T15:10

2023-11-01T15:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение четырём механизированным бригадам украинских военных на запорожском направлении и уничтожили до 80 солдат противника, сообщили в среду в Минобороны РФ."На запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."В результате боевых действий уничтожено до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в МО РФ.Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30.

https://ria.ru/20231101/oborona-1906678329.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность