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На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек - РИА Новости, 01.11.2023
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12:41 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906648813.html
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек - РИА Новости, 01.11.2023
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек
Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:41
2023-11-01T12:41
в мире
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были позднее освобождены, сообщил в среду сайт газеты Inquirer со ссылкой на полицию. По словам освобожденных, шестеро вооруженных лиц ворвались на рассвете в дом их работодателя, связали руки и завязали глаза трех филиппинцев и шестерых китайцев. Затем на микроавтобусе их вывезли в город Лагуна. Причина похищения пока неизвестна. Полиция проводит расследование, сообщает Inquirer.
https://ria.ru/20231101/filippiny-1906631394.html
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в мире, китай, филиппины
В мире, Китай, Филиппины
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек

На Филиппинах захватили девять человек, включая шестерых граждан Китая

© AP Photo / Aaron FavilaПолицейский на Филиппинах
Полицейский на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Полицейский на Филиппинах. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были позднее освобождены, сообщил в среду сайт газеты Inquirer со ссылкой на полицию.
По словам освобожденных, шестеро вооруженных лиц ворвались на рассвете в дом их работодателя, связали руки и завязали глаза трех филиппинцев и шестерых китайцев. Затем на микроавтобусе их вывезли в город Лагуна.
Причина похищения пока неизвестна. Полиция проводит расследование, сообщает Inquirer.
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