https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906648813.html
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек - РИА Новости, 01.11.2023
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек
Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:41
2023-11-01T12:41
2023-11-01T12:41
в мире
китай
филиппины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566650640_0:0:2762:1554_1920x0_80_0_0_8119fa9ee9c94d9912f2ceb37d020d96.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были позднее освобождены, сообщил в среду сайт газеты Inquirer со ссылкой на полицию. По словам освобожденных, шестеро вооруженных лиц ворвались на рассвете в дом их работодателя, связали руки и завязали глаза трех филиппинцев и шестерых китайцев. Затем на микроавтобусе их вывезли в город Лагуна. Причина похищения пока неизвестна. Полиция проводит расследование, сообщает Inquirer.
https://ria.ru/20231101/filippiny-1906631394.html
китай
филиппины
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566650640_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a978fbba4119673455a8c8132c1503d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, филиппины
На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек
На Филиппинах захватили девять человек, включая шестерых граждан Китая