https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906648813.html

На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек

На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек - РИА Новости, 01.11.2023

На Филиппинах вооруженные люди захватили девять человек

Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:41

2023-11-01T12:41

2023-11-01T12:41

в мире

китай

филиппины

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Девять человек, включая шестерых граждан Китая, похитили на Филиппинах вооруженные люди в одном из поселков у города Мунтинлупа, однако трое филиппинцев были позднее освобождены, сообщил в среду сайт газеты Inquirer со ссылкой на полицию. По словам освобожденных, шестеро вооруженных лиц ворвались на рассвете в дом их работодателя, связали руки и завязали глаза трех филиппинцев и шестерых китайцев. Затем на микроавтобусе их вывезли в город Лагуна. Причина похищения пока неизвестна. Полиция проводит расследование, сообщает Inquirer.

https://ria.ru/20231101/filippiny-1906631394.html

китай

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в мире, китай, филиппины