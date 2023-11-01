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Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль
Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 01.11.2023
Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:07
2023-11-01T17:07
2023-11-01T17:12
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни. "Около половины наших граждан совсем не владеют английским языком, достаточно свободно пользуются только 20% украинцев. В планах – запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового положения или от места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, английский язык выведет взаимодействие с иностранными партнерами на качественно новый уровень, а также упростит процесс унификации из ЕС стандартов, норм и правил. Программа по изучению английского, как сказал Шмыгаль, в первую очередь начнется с госслужащих, от которых зависит управление и успех реформ. Шмыгаль напомнил, что ранее Владимир Зеленский уже подал в Верховную раду законопроект, официально закрепляющий статус английского как языка международного общения на территории Украины.
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в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, верховная рада украины, владимир зеленский
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль
Шмыгаль: около половины украинцев совсем не владеют английским языком