https://ria.ru/20231101/yazyk-1906750925.html

Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль

Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 01.11.2023

Около половины граждан Украины не владеют английским языком, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:07

2023-11-01T17:07

2023-11-01T17:12

в мире

украина

денис шмыгаль

евросоюз

верховная рада украины

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166537_0:0:1864:1048_1920x0_80_0_0_fbc6a3f1edc8137ca635cbcd65b60e3c.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, правительство планирует запустить всеобъемлющую программу по его изучению, чтобы расширить его употребление в определенных сферах общественной жизни. "Около половины наших граждан совсем не владеют английским языком, достаточно свободно пользуются только 20% украинцев. В планах – запустить всеобъемлющую и доступную программу по изучению английского языка. Открытую для каждого, независимо от финансового положения или от места жительства. С индивидуальным подходом и открытым доступом к образовательным ресурсам", - сказал Шмыгаль на видео, опубликованном в его Telegram-канале. По его словам, английский язык выведет взаимодействие с иностранными партнерами на качественно новый уровень, а также упростит процесс унификации из ЕС стандартов, норм и правил. Программа по изучению английского, как сказал Шмыгаль, в первую очередь начнется с госслужащих, от которых зависит управление и успех реформ. Шмыгаль напомнил, что ранее Владимир Зеленский уже подал в Верховную раду законопроект, официально закрепляющий статус английского как языка международного общения на территории Украины.

https://ria.ru/20230628/ukraina-1880896196.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, денис шмыгаль, евросоюз, верховная рада украины, владимир зеленский