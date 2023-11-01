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Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60% - РИА Новости, 01.11.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
10:40 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/yanao-1906612802.html
Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60%
Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60% - РИА Новости, 01.11.2023
Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60%
Специалисты из Ямала отремонтировали Дом пионеров в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем на половину, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:40
2023-11-01T10:40
ямало-ненецкий автономный округ
волновахский район
ямал
донецкая народная республика
дмитрий артюхов
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САЛЕХАРД, 1 ноя — РИА Новости. Специалисты из Ямала отремонтировали Дом пионеров в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем на половину, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Дом пионеров в Волновахе восстановлен на 60%. В конце года учреждение станет настоящим "домом" для молодежи подшефного района. Там она сможет развиваться и реализовывать свой творческий потенциал", — говорится в сообщении. В здании уже установлены окна, выполнена внутренняя черновая отделка, на завершающей стадии находятся кровельные работы. В настоящее время строители ямальского подрядчика наносят на наружные стены декоративное покрытие, занимаются облицовкой керамогранитом входной группы. Параллельно специалисты монтируют инженерные коммуникации. В учреждении дополнительно установят систему автоматической охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят, уточняют власти. В новом современном Доме пионеров появятся творческие мастерские, танцевальный зал и трансформируемая сцена, студия звукозаписи, зал-лекторий, территория коворкинга, детская игровая зона, киберпространство. Кроме того, будет создано патриотическое пространство, основанное на российских ценностях и традициях. Ямал работает над восстановлением подшефной территории Волновахского района с июня 2022 года. Детские и молодежные учреждения находятся под личным контролем губернатора округа. Ежедневно на объектах присутствуют представители технадзора ямальской дирекции капитального строительства и окружного фонда жилищного строительства. За коммунальное обеспечение восстановленных зданий отвечает окружная бригада АО "Ямалкоммунэнерго". С июня прошлого года округом восстановлены 19 образовательных учреждений и 12 детских садов на территории района. Для реализации поставленных президентом России задач губернатором Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20231030/yamal-1906149535.html
https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html
волновахский район
ямал
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волновахский район, ямал, донецкая народная республика, дмитрий артюхов
Ямало-Ненецкий автономный округ, Волновахский район, Ямал, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Артюхов

Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60%

CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) / Дом пионеров в Волновахе
Дом пионеров в Волновахе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
CC BY 4.0 / Официальный сайт Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа (cropped) /
Дом пионеров в Волновахе
Читать ria.ru в
САЛЕХАРД, 1 ноя — РИА Новости. Специалисты из Ямала отремонтировали Дом пионеров в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем на половину, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
"Дом пионеров в Волновахе восстановлен на 60%. В конце года учреждение станет настоящим "домом" для молодежи подшефного района. Там она сможет развиваться и реализовывать свой творческий потенциал", — говорится в сообщении.
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В здании уже установлены окна, выполнена внутренняя черновая отделка, на завершающей стадии находятся кровельные работы. В настоящее время строители ямальского подрядчика наносят на наружные стены декоративное покрытие, занимаются облицовкой керамогранитом входной группы. Параллельно специалисты монтируют инженерные коммуникации.
В учреждении дополнительно установят систему автоматической охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят, уточняют власти.
В новом современном Доме пионеров появятся творческие мастерские, танцевальный зал и трансформируемая сцена, студия звукозаписи, зал-лекторий, территория коворкинга, детская игровая зона, киберпространство. Кроме того, будет создано патриотическое пространство, основанное на российских ценностях и традициях.
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За коммунальное обеспечение восстановленных зданий отвечает окружная бригада АО "Ямалкоммунэнерго". С июня прошлого года округом восстановлены 19 образовательных учреждений и 12 детских садов на территории района. Для реализации поставленных президентом России задач губернатором Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округВолновахский районЯмалДонецкая Народная РеспубликаДмитрий Артюхов
 
 
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