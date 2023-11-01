https://ria.ru/20231101/yanao-1906612802.html

Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60%

Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60% - РИА Новости, 01.11.2023

Специалисты из ЯНАО восстановили Дом пионеров в Волновахе уже на 60%

Специалисты из Ямала отремонтировали Дом пионеров в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем на половину, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:40

2023-11-01T10:40

2023-11-01T10:40

ямало-ненецкий автономный округ

волновахский район

ямал

донецкая народная республика

дмитрий артюхов

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САЛЕХАРД, 1 ноя — РИА Новости. Специалисты из Ямала отремонтировали Дом пионеров в Волновахе Донецкой Народной Республики (ДНР) более чем на половину, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. "Дом пионеров в Волновахе восстановлен на 60%. В конце года учреждение станет настоящим "домом" для молодежи подшефного района. Там она сможет развиваться и реализовывать свой творческий потенциал", — говорится в сообщении. В здании уже установлены окна, выполнена внутренняя черновая отделка, на завершающей стадии находятся кровельные работы. В настоящее время строители ямальского подрядчика наносят на наружные стены декоративное покрытие, занимаются облицовкой керамогранитом входной группы. Параллельно специалисты монтируют инженерные коммуникации. В учреждении дополнительно установят систему автоматической охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Территорию вокруг здания благоустроят и озеленят, уточняют власти. В новом современном Доме пионеров появятся творческие мастерские, танцевальный зал и трансформируемая сцена, студия звукозаписи, зал-лекторий, территория коворкинга, детская игровая зона, киберпространство. Кроме того, будет создано патриотическое пространство, основанное на российских ценностях и традициях. Ямал работает над восстановлением подшефной территории Волновахского района с июня 2022 года. Детские и молодежные учреждения находятся под личным контролем губернатора округа. Ежедневно на объектах присутствуют представители технадзора ямальской дирекции капитального строительства и окружного фонда жилищного строительства. За коммунальное обеспечение восстановленных зданий отвечает окружная бригада АО "Ямалкоммунэнерго". С июня прошлого года округом восстановлены 19 образовательных учреждений и 12 детских садов на территории района. Для реализации поставленных президентом России задач губернатором Дмитрием Артюховым утверждена комплексная программа поддержки Волновахского района до 2025 года, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20231030/yamal-1906149535.html

https://ria.ru/20231027/zhile-1905703439.html

волновахский район

ямал

донецкая народная республика

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

волновахский район, ямал, донецкая народная республика, дмитрий артюхов