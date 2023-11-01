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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Суспильне". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:58
2023-11-01T01:58
2023-11-01T02:04
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Суспильне". "В Миргородской общине Полтавской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители", — говорится в публикации.Уточняется, что в регионе прозвучала воздушная тревога.Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Кременчуг, районе Лубен Полтавской области, а также в Хмельницкой области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Кременчуг, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
"Общественное": в Миргороде произошли взрывы, объявлена воздушная тревога