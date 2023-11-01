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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:58 01.11.2023 (обновлено: 02:04 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vzryvy-1906572120.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 01.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Суспильне". РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T01:58
2023-11-01T02:04
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
кременчуг
хмельницкая область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Суспильне". &quot;В Миргородской общине Полтавской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что в регионе прозвучала воздушная тревога.Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Кременчуг, районе Лубен Полтавской области, а также в Хмельницкой области.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
полтавская область
кременчуг
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в мире, полтавская область, кременчуг, хмельницкая область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Кременчуг, Хмельницкая область, Вооруженные силы РФ, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

"Общественное": в Миргороде произошли взрывы, объявлена воздушная тревога

© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Миргороде Полтавской области прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского издания "Суспильне".
«

"В Миргородской общине Полтавской области слышны звуки взрывов. Об этом сообщили местные жители", — говорится в публикации.

Уточняется, что в регионе прозвучала воздушная тревога.
Ранее ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в районе города Кременчуг, районе Лубен Полтавской области, а также в Хмельницкой области.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября прошлого года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.10.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьКременчугХмельницкая областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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