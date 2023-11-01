https://ria.ru/20231101/vzryv-1906619305.html

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом - РИА Новости, 01.11.2023

Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом

Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области, умер в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:55

2023-11-01T10:55

2023-11-01T10:55

происшествия

волгоградская область

котельниково

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/07/1888608398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_262c35afc608e0310731383568425ae9.jpg

ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области, умер в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области. Ранее сообщалось, что 23 октября две квартиры загорелись на пятом этаже дома в Котельниково. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии сначала в районную, а затем в областную больницу. "Мужчина 27 лет, несмотря на усилия медиков скончался, весь период лечения пациент оставался в тяжелом состоянии, помощь получал в реанимационном отделении", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

https://ria.ru/20231025/proisshestvie-1905147374.html

волгоградская область

котельниково

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)