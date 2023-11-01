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Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом - РИА Новости, 01.11.2023
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом
Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области, умер в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
2023-11-01T10:55
происшествия
волгоградская область
котельниково
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОЛГОГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажном доме в городе Котельниково Волгоградской области, умер в реанимации, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения области. Ранее сообщалось, что 23 октября две квартиры загорелись на пятом этаже дома в Котельниково. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Еще один был госпитализирован в тяжелом состоянии сначала в районную, а затем в областную больницу. "Мужчина 27 лет, несмотря на усилия медиков скончался, весь период лечения пациент оставался в тяжелом состоянии, помощь получал в реанимационном отделении", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
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волгоградская область
котельниково
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происшествия, волгоградская область, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Умер мужчина, пострадавший при взрыве газа в пятиэтажке под Волгоградом
Мужчина, пострадавший при взрыве газа под Волгоградом, умер в реанимации