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СБУ проводит обыски у сообщников депутата, организовавшего выезд уклонистов
СБУ проводит обыски у сообщников депутата, организовавшего выезд уклонистов - РИА Новости, 01.11.2023
СБУ проводит обыски у сообщников депутата, организовавшего выезд уклонистов
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о совместных с Государственным бюро расследований (ГБР) обысках у сообщников депутата Верховной рады в связи с... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:31
2023-11-01T14:31
2023-11-01T14:32
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о совместных с Государственным бюро расследований (ГБР) обысках у сообщников депутата Верховной рады в связи с организацией парламентарием незаконного канала выезда уклонистов из страны. "СБУ и ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата (фамилия которого не называется – ред.), организовавшего схему для уклонистов", - говорится в сообщении в Telegram-канале СБУ. По информации СБУ, брат гражданской жены парламентария смог выехать за границу, воспользовавшись работой в связанной с депутатом общественной организацией в качестве прикрытия. Заявляется, что работа в указанной организации давала мужчине право пересечения государственной границы в военное время, что и позволило ему покинуть страну. Ранее украинские СМИ сообщили об обысках, якобы проходящих у депутата Рады Александра Дубинского в связи с его предполагаемым участием в незаконном пересечении границы Украины людьми, связанными с его гражданской женой. Дубинский обыски опроверг, обвинив СМИ в работе на Владимира Зеленского, а самого Зеленского - в попытке зачистки политических оппонентов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20231026/obyski-1905334494.html
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в мире, украина, владимир зеленский, служба безопасности украины, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
СБУ проводит обыски у сообщников депутата, организовавшего выезд уклонистов
СБУ проводит обыски у сообщников депутата Рады, организовавшего выезд уклонистов