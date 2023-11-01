https://ria.ru/20231101/vybory-1906585482.html

Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам

Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам - РИА Новости, 01.11.2023

Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам

Текущая обстановка в Белгородской области позволяет провести голосование на президентских выборах в 2024 году в установленном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:21

2023-11-01T07:21

2023-11-01T07:21

россия

белгородская область

вячеслав гладков

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571514280_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_a673ace39afebd139d828c20a1899863.jpg

БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Текущая обстановка в Белгородской области позволяет провести голосование на президентских выборах в 2024 году в установленном формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью "Известиям". "Я могу сейчас говорить исходя из текущей обстановки. На сегодня исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что подготовка к выборам проводится в соответствии с установленным форматом, применяемым на территории других регионов. По словам Гладкова, в зависимости от оперативной обстановки будет приниматься решение по формату проведения ЕГЭ в школах. Он отметил, что сейчас в 554 школах области занятия проходят в дистанционном формате, это 8% от общего числа школ. Они расположены в приграничной 20-километровой зоне. "Всё зависит от обстановки, рисковать жизнями детей никто не собирается. Если к нам поступает информация, то мы максимально оперативно принимаем решение, обсуждаем, безусловно, с родителями и учителями: это наше совместное решение", - уточнил глава области. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. С октября 2022 года все школы, колледжи и вузы 11 муниципалитетов перешли на дистанционный формат обучения. В мае этого года из-за сложной оперативной обстановки учебный год в школах приграничных районов Белгородской области завершился досрочно.

https://ria.ru/20231025/gladkov-1905135682.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белгородская область, вячеслав гладков, политика