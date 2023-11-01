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Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам - РИА Новости, 01.11.2023
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07:21 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/vybory-1906585482.html
Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам
Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам - РИА Новости, 01.11.2023
Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам
Текущая обстановка в Белгородской области позволяет провести голосование на президентских выборах в 2024 году в установленном формате, сообщил губернатор... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:21
2023-11-01T07:21
россия
белгородская область
вячеслав гладков
политика
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Текущая обстановка в Белгородской области позволяет провести голосование на президентских выборах в 2024 году в установленном формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью "Известиям". "Я могу сейчас говорить исходя из текущей обстановки. На сегодня исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что подготовка к выборам проводится в соответствии с установленным форматом, применяемым на территории других регионов. По словам Гладкова, в зависимости от оперативной обстановки будет приниматься решение по формату проведения ЕГЭ в школах. Он отметил, что сейчас в 554 школах области занятия проходят в дистанционном формате, это 8% от общего числа школ. Они расположены в приграничной 20-километровой зоне. "Всё зависит от обстановки, рисковать жизнями детей никто не собирается. Если к нам поступает информация, то мы максимально оперативно принимаем решение, обсуждаем, безусловно, с родителями и учителями: это наше совместное решение", - уточнил глава области. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. С октября 2022 года все школы, колледжи и вузы 11 муниципалитетов перешли на дистанционный формат обучения. В мае этого года из-за сложной оперативной обстановки учебный год в школах приграничных районов Белгородской области завершился досрочно.
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россия, белгородская область, вячеслав гладков, политика
Россия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Политика
Гладков заявил о готовности Белгородской области к президентским выборам

Гладков: Белгородская область сможет провести президентские выборы в 2024 году

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Корнев
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БЕЛГОРОД, 1 ноя – РИА Новости. Текущая обстановка в Белгородской области позволяет провести голосование на президентских выборах в 2024 году в установленном формате, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в интервью "Известиям".
«
"Я могу сейчас говорить исходя из текущей обстановки. На сегодня исходя из той обстановки, которая есть, я не вижу проблем с форматом голосования. Надеюсь, что эта ситуация будет и весной", - сказал губернатор.
Он подчеркнул, что подготовка к выборам проводится в соответствии с установленным форматом, применяемым на территории других регионов.
По словам Гладкова, в зависимости от оперативной обстановки будет приниматься решение по формату проведения ЕГЭ в школах. Он отметил, что сейчас в 554 школах области занятия проходят в дистанционном формате, это 8% от общего числа школ. Они расположены в приграничной 20-километровой зоне.
"Всё зависит от обстановки, рисковать жизнями детей никто не собирается. Если к нам поступает информация, то мы максимально оперативно принимаем решение, обсуждаем, безусловно, с родителями и учителями: это наше совместное решение", - уточнил глава области.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Приграничные муниципалитеты регулярно подвергаются обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. В 15 населенных пунктах области введен режим ЧС, с этих территорий отселено более 3700 жителей. С октября 2022 года все школы, колледжи и вузы 11 муниципалитетов перешли на дистанционный формат обучения. В мае этого года из-за сложной оперативной обстановки учебный год в школах приграничных районов Белгородской области завершился досрочно.
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