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Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.11.2023 (обновлено: 13:56 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/vsu-1906654512.html
Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу
Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу - РИА Новости, 01.11.2023
Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу
ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:58
2023-11-01T13:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу."Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.Он отметил, что силы украинских войск истощаются. "Растет деморализация личного состава", - добавил он.
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Безуспешные атаки ВСУ приводят к их большим потерям, сообщил Шойгу

Шойгу: ВСУ безуспешно пытаются атаковать, в результате их силы истощаются

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. ВСУ отчаянно и безуспешно пытаются атаковать на запорожском, донецком и херсонском направлениях, это приводит к большим потерям в украинской армии, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Вооруженные силы Украины предпринимают безуспешные попытки атак наших боевых порядков на запорожском, донецком и херсонском направлениях. Эти отчаянные действия противника приводят к большим потерям среди военнослужащих украинской армии", - сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны.
Он отметил, что силы украинских войск истощаются. "Растет деморализация личного состава", - добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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