https://ria.ru/20231101/voennye-1906654393.html
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации
Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:58
2023-11-01T12:58
2023-11-01T13:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боёв.
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906210314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
2023-11-01T12:58
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PT3M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации
Шойгу: российские военные занимают более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боёв.
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