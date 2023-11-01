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Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:58 01.11.2023 (обновлено: 13:57 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/voennye-1906654393.html
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации - РИА Новости, 01.11.2023
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации
Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:58
2023-11-01T13:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
сергей шойгу
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании. Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боёв.
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россия
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Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
Шойгу о потерях ВСУ, продвижении российской армии и работе ПВО
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вооруженные силы украины, сергей шойгу, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Сергей Шойгу, Россия
Шойгу заявил о продвижении российских военных в зоне спецоперации

Шойгу: российские военные занимают более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Наши подразделения продвигаются вперед, занимая более выгодные рубежи и позиции", - сказал Шойгу на тематическом селекторном совещании.
Он выделил 25-ю, 138-ю и 114-ю мотострелковые бригады, особо отличившиеся в ходе боёв.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСергей ШойгуРоссия
 
 
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