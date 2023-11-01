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В Крыму снизились запасы водохранилищ - РИА Новости, 01.11.2023
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09:35 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/vodokhranilische-1906602143.html
В Крыму снизились запасы водохранилищ
В Крыму снизились запасы водохранилищ - РИА Новости, 01.11.2023
В Крыму снизились запасы водохранилищ
Продолжающаяся засушливая погода привела в октябре к снижению притоков в водохранилища естественного стока Крыма, запасы которых снизились и составили 135... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T09:35
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СИМФЕРОПОЛЬ 1 ноя - РИА Новости. Продолжающаяся засушливая погода привела в октябре к снижению притоков в водохранилища естественного стока Крыма, запасы которых снизились и составили 135 миллионов кубометров, сообщили гидрологи крымского гидрометцентра. Выпавшие в октябре осадки носили кратковременный, локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов Крыма. В Крымских горах, как и в предыдущих двух месяцах, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 60 %, сообщили гидрологи. Гидрологи охарактеризовали сложившуюся синоптическую обстановку как неблагоприятную, которая усиливает режим осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. Продолжалось дальнейшее постепенное истощение водности. Одна из крупных рек Крыма - Альма, которая выше Партизанского водохранилища, 64 дня пересохшая, сообщили гидрологи. На большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание. Приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составил: Белогорское - 0,7, Симферопольское - 0,5, Счастливое - 0,1, Чернореченское - 0,1, сообщил гидрометцентр. "Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад", - говорится в сообщении. Годом ранее к ноябрю 2022 года в водохранилищах Крыма естественного стока было накоплено около 160 миллионов кубометров воды. Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими властями Каховской гидроэлектростанции.
https://ria.ru/20231023/stambul-1904601449.html
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жкх, украина, ай-петри, алушта
ЖКХ, Украина, Ай-Петри, Алушта
В Крыму снизились запасы водохранилищ

Запасы водохранилищ Крыма к ноябрю снизились до 135 миллионов кубометров

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСимферопольское водохранилище в Крыму
Симферопольское водохранилище в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Симферопольское водохранилище в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ 1 ноя - РИА Новости. Продолжающаяся засушливая погода привела в октябре к снижению притоков в водохранилища естественного стока Крыма, запасы которых снизились и составили 135 миллионов кубометров, сообщили гидрологи крымского гидрометцентра.
Выпавшие в октябре осадки носили кратковременный, локальный характер и крайне неравномерно распределялись по территории речных бассейнов Крыма. В Крымских горах, как и в предыдущих двух месяцах, наблюдался существенный недобор осадков: в районе деятельности метеостанции Ай-Петри он составил 47 %, а в районе метеостанции Ангарский Перевал - 60 %, сообщили гидрологи.
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Гидрологи охарактеризовали сложившуюся синоптическую обстановку как неблагоприятную, которая усиливает режим осенней межени, характерной в бассейнах крымских рек в это время года. Продолжалось дальнейшее постепенное истощение водности. Одна из крупных рек Крыма - Альма, которая выше Партизанского водохранилища, 64 дня пересохшая, сообщили гидрологи. На большинстве селевых рек муниципальных округов Алушты, Судака и Феодосии сохраняется пересыхание.
Приток воды в водохранилища естественного стока в миллионах кубометрах составил: Белогорское - 0,7, Симферопольское - 0,5, Счастливое - 0,1, Чернореченское - 0,1, сообщил гидрометцентр.
"Общий суммарный объем воды в водохранилищах естественного стока к началу ноября составил 135 миллионов кубометров, что на 13 миллионов меньше, чем месяц назад", - говорится в сообщении.
Годом ранее к ноябрю 2022 года в водохранилищах Крыма естественного стока было накоплено около 160 миллионов кубометров воды.
Украина, не согласившись с присоединением Крыма к РФ после референдума о статусе региона, в 2014 году перекрыла подачу днепровской воды. В феврале 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине российские военные разблокировали канал, ликвидировав бетонную дамбу. Вода в канал вновь перестала поступать в июне 2023 года из-за разрушения украинскими властями Каховской гидроэлектростанции.
 
ЖКХУкраинаАй-ПетриАлушта
 
 
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