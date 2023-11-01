https://ria.ru/20231101/venesuela-1906577797.html

Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев

Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев - РИА Новости, 01.11.2023

Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев

Правительство Венесуэлы резко осудило израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в Газе, вновь заявив о геноциде в отношении палестинского народа. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T03:40

2023-11-01T03:40

2023-11-01T03:40

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венесуэла

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

палестина

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МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы резко осудило израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в Газе, вновь заявив о геноциде в отношении палестинского народа. "Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает геноцид, совершаемый Израилем в отношении палестинского народа, после нового нападения на лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибло более ста человек", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". В правительстве Венесуэлы отвергли систематическое нарушение принципов международного гуманитарного права со стороны Израиля. В Каракасе считают, что несоблюдение положений Женевской конвенции, которое выливается в военные преступления, должно быть расследовано международными организациями. "Боливарианское правительство повторяет призыв к немедленному прекращению огня, прекращению зверств, совершаемых Израилем против гражданского населения, и поиску немедленных решений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые обеспечат мир, безопасность и достоинство жителей палестинской территории", - сказано в коммюнике. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/otzyv-1906577591.html

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в мире, израиль, венесуэла, каракас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа