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Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев - РИА Новости, 01.11.2023
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03:40 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/venesuela-1906577797.html
Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев
Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев - РИА Новости, 01.11.2023
Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев
Правительство Венесуэлы резко осудило израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в Газе, вновь заявив о геноциде в отношении палестинского народа. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T03:40
2023-11-01T03:40
в мире
израиль
венесуэла
каракас
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы резко осудило израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в Газе, вновь заявив о геноциде в отношении палестинского народа. "Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает геноцид, совершаемый Израилем в отношении палестинского народа, после нового нападения на лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибло более ста человек", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы. Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны". В правительстве Венесуэлы отвергли систематическое нарушение принципов международного гуманитарного права со стороны Израиля. В Каракасе считают, что несоблюдение положений Женевской конвенции, которое выливается в военные преступления, должно быть расследовано международными организациями. "Боливарианское правительство повторяет призыв к немедленному прекращению огня, прекращению зверств, совершаемых Израилем против гражданского населения, и поиску немедленных решений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые обеспечат мир, безопасность и достоинство жителей палестинской территории", - сказано в коммюнике. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/otzyv-1906577591.html
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в мире, израиль, венесуэла, каракас, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Венесуэла, Каракас, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев

Венесуэла осудила израильский удар по лагерю беженцев в Газе

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Каракас
Вид на Каракас - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Каракас . Архивное фото
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МЕХИКО, 1 ноя - РИА Новости. Правительство Венесуэлы резко осудило израильский удар по лагерю беженцев Джебалия в Газе, вновь заявив о геноциде в отношении палестинского народа.
«
"Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает геноцид, совершаемый Израилем в отношении палестинского народа, после нового нападения на лагерь беженцев Джебалия на севере сектора Газа, в результате которого погибло более ста человек", - говорится в сообщении на сайте МИД Венесуэлы.
Во вторник министерство внутренних дел Газы заявило, что не менее 400 человек погибли и ранены в результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия в секторе Газа. Министерство добавило, что среди жертв большое число женщин и детей. Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Ричард Хехт подтвердил, что Израиль нанес удар по лагерю беженцев Джебалия при попытке ликвидировать командира ХАМАС, гибель мирных жителей он объяснил "трагедией войны".
В правительстве Венесуэлы отвергли систематическое нарушение принципов международного гуманитарного права со стороны Израиля. В Каракасе считают, что несоблюдение положений Женевской конвенции, которое выливается в военные преступления, должно быть расследовано международными организациями.
"Боливарианское правительство повторяет призыв к немедленному прекращению огня, прекращению зверств, совершаемых Израилем против гражданского населения, и поиску немедленных решений в соответствии с резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которые обеспечат мир, безопасность и достоинство жителей палестинской территории", - сказано в коммюнике.
Санта-Фе-де-Богота, Колумбия - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Колумбия отозвала посла в Израиле для консультаций
03:36
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Сантьяго, Чили - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Чили вызвало для консультаций своего посла в Израиле
03:33
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысячи получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильВенесуэлаКаракасХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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