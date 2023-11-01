https://ria.ru/20231101/uzhgorod-1906767675.html
СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов
СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов - РИА Новости, 01.11.2023
СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов
Служба безопасности Украины сообщила в среду о проведении обысков в Ужгородском горсовете из-за выезда депутатов за границу на отдых под видом служебных... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:47
2023-11-01T17:47
2023-11-01T17:47
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду о проведении обысков в Ужгородском горсовете из-за выезда депутатов за границу на отдых под видом служебных командировок. Ранее в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о проведении СБУ обысков у мэра Ужгорода Богдана Андреева. "Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в Ужгородском городском совете. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках. Уточняется, что для оформления зарубежной поездки они использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. По имеющимся данным, как передает СБУ, чиновники действительно выезжали на зарубежный отдых во время военного положения под видом "командировок". Следственные действия в рамках уголовного производства по статье уголовного кодекса Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20231101/vyezd-1906695684.html
https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ужгород, владимир зеленский, служба безопасности украины
В мире, Украина, Ужгород, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины
СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов
СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за выезда депутатов за границу
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Служба безопасности Украины сообщила
в среду о проведении обысков в Ужгородском горсовете из-за выезда депутатов за границу на отдых под видом служебных командировок.
Ранее в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о проведении СБУ
обысков у мэра Ужгорода
Богдана Андреева.
"Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в Ужгородском городском совете. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках. Уточняется, что для оформления зарубежной поездки они использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. По имеющимся данным, как передает СБУ, чиновники действительно выезжали на зарубежный отдых во время военного положения под видом "командировок".
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Следственные действия в рамках уголовного производства по статье уголовного кодекса Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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