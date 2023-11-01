https://ria.ru/20231101/uzhgorod-1906767675.html

СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов

СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов - РИА Новости, 01.11.2023

СБУ подтвердила обыски в горсовете Ужгорода из-за "командировок" депутатов

Служба безопасности Украины сообщила в среду о проведении обысков в Ужгородском горсовете из-за выезда депутатов за границу на отдых под видом служебных... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:47

2023-11-01T17:47

2023-11-01T17:47

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины сообщила в среду о проведении обысков в Ужгородском горсовете из-за выезда депутатов за границу на отдых под видом служебных командировок. Ранее в среду агентство РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало о проведении СБУ обысков у мэра Ужгорода Богдана Андреева. "Служба безопасности Украины и Национальная полиция провели серию обысков в Ужгородском городском совете. Правоохранители проверяли обстоятельства выезда за границу местных депутатов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. По данным следствия, для выезда за пределы Украины чиновники горсовета вносили недостоверные сведения в официальные документы о служебных командировках. Уточняется, что для оформления зарубежной поездки они использовали фиктивные приглашения от аффилированных иностранных организаций. По имеющимся данным, как передает СБУ, чиновники действительно выезжали на зарубежный отдых во время военного положения под видом "командировок". Следственные действия в рамках уголовного производства по статье уголовного кодекса Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" продолжается. Санкция статьи предусматривает наказание до 9 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20231101/vyezd-1906695684.html

https://ria.ru/20231023/sbu-1904740441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ужгород, владимир зеленский, служба безопасности украины