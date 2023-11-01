https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров - РИА Новости, 01.11.2023
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров
Власти Украины хотят лишить какой-либо защиты и поддержки со стороны Киева миллионы сограждан, проживающих на территории России, заявил бывший украинский... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:53
2023-11-01T13:53
2023-11-01T13:53
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 1 ноя – ЭРИА Новости. Власти Украины хотят лишить какой-либо защиты и поддержки со стороны Киева миллионы сограждан, проживающих на территории России, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией был зарегистрирован во вторник в Верховной раде. Инициатором законопроекта выступает Владимир Зеленский. "В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905480054.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, россия
Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Россия
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров
Азаров: власти Киева хотят лишить поддержки миллионы украинцев, находящихся в РФ