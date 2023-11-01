Рейтинг@Mail.ru
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:53 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906680706.html
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров - РИА Новости, 01.11.2023
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров
Власти Украины хотят лишить какой-либо защиты и поддержки со стороны Киева миллионы сограждан, проживающих на территории России, заявил бывший украинский... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:53
2023-11-01T13:53
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
верховная рада украины
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23a14382c8c99387353e54589f3a376b.jpg
МОСКВА, 1 ноя – ЭРИА Новости. Власти Украины хотят лишить какой-либо защиты и поддержки со стороны Киева миллионы сограждан, проживающих на территории России, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров. Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией был зарегистрирован во вторник в Верховной раде. Инициатором законопроекта выступает Владимир Зеленский. "В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231026/zelenskiy-1905480054.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155219/24/1552192435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_547dce7101aa663d277ef8864798ade9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, верховная рада украины, в мире, россия
Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, В мире, Россия
Киев хочет лишить поддержки находящихся в России украинцев, заявил Азаров

Азаров: власти Киева хотят лишить поддержки миллионы украинцев, находящихся в РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Николай Азаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя – ЭРИА Новости. Власти Украины хотят лишить какой-либо защиты и поддержки со стороны Киева миллионы сограждан, проживающих на территории России, заявил бывший украинский премьер Николай Азаров.
Законопроект о расторжении консульского соглашения между Украиной и Россией был зарегистрирован во вторник в Верховной раде. Инициатором законопроекта выступает Владимир Зеленский.
«
"В России находятся, по разным подсчетам, от 3 до 5 миллионов украинцев, которых Зеленский этим документом лишает какой-либо защиты и заботы со стороны Украины. Хотя, чему удивляться? В этом весь Зеленский и весь киевский режим. Они умеют только ломать, крушить и разрушать. Созидание – не их конек! А дипломатия - и подавно!" - написал Азаров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
"Это же невозможно". В Киеве раскрыли, что Зеленский устроил украинцам
26 октября, 19:07
 
УкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала