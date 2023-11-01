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Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей - РИА Новости, 01.11.2023
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10:25 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей - РИА Новости, 01.11.2023
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей
Ни одна страна не сделала для безопасности украинских детей столько, сколько Россия и Белоруссия, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов на встрече с... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:25
2023-11-01T10:25
общество
россия
белоруссия
мария львова-белова
борис грызлов
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ни одна страна не сделала для безопасности украинских детей столько, сколько Россия и Белоруссия, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой. Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире СНГ в Минске. "Если говорить на языке фактов, то ни одна страна или организация в мире не сделала столько для обеспечения безопасности и благополучия украинских детей, сколько Россия и Беларусь. Я имею в виду конкретные проекты, действия и результаты, а не лживые речи некоторых западных политиков, выражающих наигранную "озабоченность ситуацией", - сказал посол. Он подчеркнул, что клеветников не заботит ничего, кроме самопиара и электорального рейтинга. "Все годы, пока ВСУ утюжили натовскими снарядами Донбасс, Запад молча наблюдал, как дети гибли под обломками школ, детских садов, больниц и жилых домов. Их страдания никого не интересовали – до тех пор, пока извращённые западные стратеги не додумались превратить их в инструмент "оказания давления на Россию". Это просто запредельный уровень цинизма", - возмутился Грызлов. Дипломат отметил, что в рамках Союзного государства ведётся колоссальная работа – от оказания первостепенной помощи детям, пострадавшим от агрессии киевского режима, до организации их реабилитации, отдыха и содействия воссоединению семей. "Но когда Россия в полном соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и другими международными актами эвакуирует детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию". Когда белорусские власти и волонтёры привозят детей из новых регионов России на отдых в лагеря и санатории на территории республики (а с 2021 года здесь побывали уже 2250 ребят с освобождённых территорий) Запад обвиняет Минск в каком-то "содействии незаконному вывозу". При этом дипломаты из США и ЕС отказались посетить места отдыха детей в Беларуси, хотя такая возможность им была предоставлена буквально в начале октября", - констатировал Грызлов. Посол выразил уверенность, что после такого демарша Москва и Минск имеют полное право игнорировать любые дальнейшие выпады и обвинения в наш адрес как несостоятельные. "Россия и Беларусь продолжат помогать детям, и мнение западных столиц на этот счёт нас попросту не интересует", - резюмировал глава российской дипмиссии.
https://ria.ru/20231029/deti-1906030966.html
https://ria.ru/20231024/ukraina-1904862524.html
https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html
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общество, россия, белоруссия, мария львова-белова, борис грызлов, украина
Общество, Россия, Белоруссия, Мария Львова-Белова, Борис Грызлов, Украина
Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей

Грызлов: никто так не заботится об украинских детях, как Россия и Белоруссия

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов
Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Архивное фото
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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ни одна страна не сделала для безопасности украинских детей столько, сколько Россия и Белоруссия, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой.
Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире СНГ в Минске.
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29 октября, 21:17
"Если говорить на языке фактов, то ни одна страна или организация в мире не сделала столько для обеспечения безопасности и благополучия украинских детей, сколько Россия и Беларусь. Я имею в виду конкретные проекты, действия и результаты, а не лживые речи некоторых западных политиков, выражающих наигранную "озабоченность ситуацией", - сказал посол.
Он подчеркнул, что клеветников не заботит ничего, кроме самопиара и электорального рейтинга. "Все годы, пока ВСУ утюжили натовскими снарядами Донбасс, Запад молча наблюдал, как дети гибли под обломками школ, детских садов, больниц и жилых домов. Их страдания никого не интересовали – до тех пор, пока извращённые западные стратеги не додумались превратить их в инструмент "оказания давления на Россию". Это просто запредельный уровень цинизма", - возмутился Грызлов.
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Дипломат отметил, что в рамках Союзного государства ведётся колоссальная работа – от оказания первостепенной помощи детям, пострадавшим от агрессии киевского режима, до организации их реабилитации, отдыха и содействия воссоединению семей. "Но когда Россия в полном соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и другими международными актами эвакуирует детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию". Когда белорусские власти и волонтёры привозят детей из новых регионов России на отдых в лагеря и санатории на территории республики (а с 2021 года здесь побывали уже 2250 ребят с освобождённых территорий) Запад обвиняет Минск в каком-то "содействии незаконному вывозу". При этом дипломаты из США и ЕС отказались посетить места отдыха детей в Беларуси, хотя такая возможность им была предоставлена буквально в начале октября", - констатировал Грызлов.
Посол выразил уверенность, что после такого демарша Москва и Минск имеют полное право игнорировать любые дальнейшие выпады и обвинения в наш адрес как несостоятельные. "Россия и Беларусь продолжат помогать детям, и мнение западных столиц на этот счёт нас попросту не интересует", - резюмировал глава российской дипмиссии.
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ОбществоРоссияБелоруссияМария Львова-БеловаБорис ГрызловУкраина
 
 
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