https://ria.ru/20231101/ukraina-1906611483.html

Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей

Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей - РИА Новости, 01.11.2023

Грызлов назвал две страны, сделавшие больше всего для украинских детей

Ни одна страна не сделала для безопасности украинских детей столько, сколько Россия и Белоруссия, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов на встрече с... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:25

2023-11-01T10:25

2023-11-01T10:25

общество

россия

белоруссия

мария львова-белова

борис грызлов

украина

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МИНСК, 1 ноя - РИА Новости. Ни одна страна не сделала для безопасности украинских детей столько, сколько Россия и Белоруссия, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов на встрече с уполномоченным по правам ребенка при президенте РФ Марией Львовой-Беловой. Львова-Белова в среду принимает участие в заседание комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ, которое проходит в штаб-квартире СНГ в Минске. "Если говорить на языке фактов, то ни одна страна или организация в мире не сделала столько для обеспечения безопасности и благополучия украинских детей, сколько Россия и Беларусь. Я имею в виду конкретные проекты, действия и результаты, а не лживые речи некоторых западных политиков, выражающих наигранную "озабоченность ситуацией", - сказал посол. Он подчеркнул, что клеветников не заботит ничего, кроме самопиара и электорального рейтинга. "Все годы, пока ВСУ утюжили натовскими снарядами Донбасс, Запад молча наблюдал, как дети гибли под обломками школ, детских садов, больниц и жилых домов. Их страдания никого не интересовали – до тех пор, пока извращённые западные стратеги не додумались превратить их в инструмент "оказания давления на Россию". Это просто запредельный уровень цинизма", - возмутился Грызлов. Дипломат отметил, что в рамках Союзного государства ведётся колоссальная работа – от оказания первостепенной помощи детям, пострадавшим от агрессии киевского режима, до организации их реабилитации, отдыха и содействия воссоединению семей. "Но когда Россия в полном соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и другими международными актами эвакуирует детей из зоны боевых действий, Брюссель и Вашингтон усматривают в этом "незаконную депортацию". Когда белорусские власти и волонтёры привозят детей из новых регионов России на отдых в лагеря и санатории на территории республики (а с 2021 года здесь побывали уже 2250 ребят с освобождённых территорий) Запад обвиняет Минск в каком-то "содействии незаконному вывозу". При этом дипломаты из США и ЕС отказались посетить места отдыха детей в Беларуси, хотя такая возможность им была предоставлена буквально в начале октября", - констатировал Грызлов. Посол выразил уверенность, что после такого демарша Москва и Минск имеют полное право игнорировать любые дальнейшие выпады и обвинения в наш адрес как несостоятельные. "Россия и Беларусь продолжат помогать детям, и мнение западных столиц на этот счёт нас попросту не интересует", - резюмировал глава российской дипмиссии.

https://ria.ru/20231029/deti-1906030966.html

https://ria.ru/20231024/ukraina-1904862524.html

https://ria.ru/20231008/oon-1901250630.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, белоруссия, мария львова-белова, борис грызлов, украина