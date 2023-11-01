https://ria.ru/20231101/ugol-1906701478.html
Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля
Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля - РИА Новости, 01.11.2023
Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:49
2023-11-01T14:49
2023-11-01T14:49
кемеровская область
сергей цивилев
экономика
ржд
новокузнецк
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КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. В ходе рабочей поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев озвучил свою принципиальную позицию по предложенным Российскими железными дорогами условиям отгрузки угля в восточном направлении. К 1 ноября, по поручению президента России Владимира Путина, РЖД был сформирован план-график вывоза угля на 2024 год. "Мы не согласны с тем предложением, которое РЖД нам отправили — отгрузку всего 47 миллионов тонн угля в 2024 году. Мы будем отстаивать свою позицию. Напоминаю, что уже 6 лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 миллиона тонн, а в прошлом году мы вывезли всего 48 миллионов тонн угля, что на 5 миллионов тонн меньше гарантированных РЖД объемов. На этот год у нас была программа, которую мы подписали в прошлом году — 53 миллиона тонн гарантированно и 55 миллионов тонн, к которым РЖД должны были стремиться. Уже сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 миллиона тонн", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева. Также губернатор Кузбасса назвал недопустимой ситуацию, когда регион уже седьмой год не наращивает объемы отгрузки угля на Восток. Он считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024 год. В предложении от региона значатся 55 миллионов тонн гарантированной отгрузки и 60 миллионов тонн — к которым РЖД надо стремиться. Уточняется, что в эту цифру Сергей Цивилев включил 5 миллионов тонн, которые не отгрузили в прошлом году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кемеровская область, сергей цивилев, экономика, ржд, новокузнецк
Кемеровская область, Сергей Цивилев, Экономика, РЖД, Новокузнецк
Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля
Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 г
КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона.
В ходе рабочей поездки в Новокузнецк
Сергей Цивилев озвучил свою принципиальную позицию по предложенным Российскими железными дорогами условиям отгрузки угля в восточном направлении. К 1 ноября, по поручению президента России Владимира Путина
, РЖД был сформирован план-график вывоза угля на 2024 год.
"Мы не согласны с тем предложением, которое РЖД нам отправили — отгрузку всего 47 миллионов тонн угля в 2024 году. Мы будем отстаивать свою позицию. Напоминаю, что уже 6 лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 миллиона тонн, а в прошлом году мы вывезли всего 48 миллионов тонн угля, что на 5 миллионов тонн меньше гарантированных РЖД объемов. На этот год у нас была программа, которую мы подписали в прошлом году — 53 миллиона тонн гарантированно и 55 миллионов тонн, к которым РЖД должны были стремиться. Уже сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 миллиона тонн", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева.
Также губернатор Кузбасса назвал недопустимой ситуацию, когда регион уже седьмой год не наращивает объемы отгрузки угля на Восток. Он считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024 год. В предложении от региона значатся 55 миллионов тонн гарантированной отгрузки и 60 миллионов тонн — к которым РЖД надо стремиться. Уточняется, что в эту цифру Сергей Цивилев включил 5 миллионов тонн, которые не отгрузили в прошлом году.
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