https://ria.ru/20231101/ugol-1906701478.html

Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля

Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля - РИА Новости, 01.11.2023

Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:49

2023-11-01T14:49

2023-11-01T14:49

кемеровская область

сергей цивилев

экономика

ржд

новокузнецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1a/1733940519_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8f4cfbb4ca19f22e7c33ee3582db0a4e.jpg

КЕМЕРОВО, 1 ноя – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил о несогласии с предложенным РЖД графиком отгрузки угля на 2024 год, сообщает пресс-служба правительства региона. В ходе рабочей поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев озвучил свою принципиальную позицию по предложенным Российскими железными дорогами условиям отгрузки угля в восточном направлении. К 1 ноября, по поручению президента России Владимира Путина, РЖД был сформирован план-график вывоза угля на 2024 год. "Мы не согласны с тем предложением, которое РЖД нам отправили — отгрузку всего 47 миллионов тонн угля в 2024 году. Мы будем отстаивать свою позицию. Напоминаю, что уже 6 лет регион находится на одном и том же объеме вывоза угля на Восток — 53 миллиона тонн, а в прошлом году мы вывезли всего 48 миллионов тонн угля, что на 5 миллионов тонн меньше гарантированных РЖД объемов. На этот год у нас была программа, которую мы подписали в прошлом году — 53 миллиона тонн гарантированно и 55 миллионов тонн, к которым РЖД должны были стремиться. Уже сейчас есть уверенность, что отгрузим только 53 миллиона тонн", — цитирует пресс-служба слова Сергея Цивилева. Также губернатор Кузбасса назвал недопустимой ситуацию, когда регион уже седьмой год не наращивает объемы отгрузки угля на Восток. Он считает необходимым, чтобы РЖД гарантировали прирост по отгрузке на 2024 год. В предложении от региона значатся 55 миллионов тонн гарантированной отгрузки и 60 миллионов тонн — к которым РЖД надо стремиться. Уточняется, что в эту цифру Сергей Цивилев включил 5 миллионов тонн, которые не отгрузили в прошлом году.

https://ria.ru/20230822/sirius-1891614617.html

кемеровская область

новокузнецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кемеровская область, сергей цивилев, экономика, ржд, новокузнецк