https://ria.ru/20231101/ugol-1906622539.html

В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем

В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем - РИА Новости, 01.11.2023

В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем

Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

2023-11-01T11:05

происшествия

кемеровская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что в ночь на 29 октября 2023 года на одном из угольных предприятий Кузбасса при выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой, вследствие этого им были получены повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщил РИА Новости информированный источник, трагедия произошла на разрезе "ПромУгольСервис". В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая, допрашивают очевидцев. Точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза. Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, по факту гибели работника угольного предприятия организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20230601/tragediya-1875449635.html

кемеровская область

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)