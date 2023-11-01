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В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем - РИА Новости, 01.11.2023
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11:05 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ugol-1906622539.html
В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем
В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем - РИА Новости, 01.11.2023
В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем
Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:05
2023-11-01T11:05
происшествия
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области. "Предварительно установлено, что в ночь на 29 октября 2023 года на одном из угольных предприятий Кузбасса при выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой, вследствие этого им были получены повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека). Как сообщил РИА Новости информированный источник, трагедия произошла на разрезе "ПромУгольСервис". В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая, допрашивают очевидцев. Точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза. Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, по факту гибели работника угольного предприятия организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20230601/tragediya-1875449635.html
кемеровская область
россия
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происшествия, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем

СК возбудил дело из-за гибели рабочего в Кузбассе, которого засыпало углем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПогрузка угля
Погрузка угля - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Погрузка угля. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что в ночь на 29 октября 2023 года на одном из угольных предприятий Кузбасса при выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой, вследствие этого им были получены повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщил РИА Новости информированный источник, трагедия произошла на разрезе "ПромУгольСервис". В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая, допрашивают очевидцев. Точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, по факту гибели работника угольного предприятия организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.
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ПроисшествияКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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