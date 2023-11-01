В Кузбассе рабочего при загрузке вагона насмерть засыпало углем
СК возбудил дело из-за гибели рабочего в Кузбассе, которого засыпало углем
Погрузка угля. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 ноя - РИА Новости. Рабочего, находящегося в железнодорожном вагоне на разрезе в Кузбассе, засыпало углем при погрузке, он погиб, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
"Предварительно установлено, что в ночь на 29 октября 2023 года на одном из угольных предприятий Кузбасса при выполнении наряда по обработке вагонов на погрузочном пути в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов 41-летнего слесаря по ремонту оборудования, находившегося в вагоне, в момент погрузки в него угля погрузчиками придавило угольной массой, вследствие этого им были получены повреждения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное дело возбуждено по статье ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Как сообщил РИА Новости информированный источник, трагедия произошла на разрезе "ПромУгольСервис". В настоящее время следователи устанавливают причины несчастного случая, допрашивают очевидцев. Точную причину смерти пострадавшего установит судебно-медицинская экспертиза.
Как в свою очередь сообщает пресс-служба прокуратуры Кузбасса, по факту гибели работника угольного предприятия организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда. Кроме того, прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела.