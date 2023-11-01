https://ria.ru/20231101/udmurtiya-1906760500.html

Бречалов: в Удмуртии поддержат проекты национально-культурных объединений

Бречалов: в Удмуртии поддержат проекты национально-культурных объединений - РИА Новости, 01.11.2023

Бречалов: в Удмуртии поддержат проекты национально-культурных объединений

Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с представителями национально-культурных объединений заявил, что власти республики поддержат их проекты,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:32

2023-11-01T17:32

2023-11-01T17:32

удмуртская республика

ижевск

россия

александр бречалов

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 1 ноя – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов на встрече с представителями национально-культурных объединений заявил, что власти республики поддержат их проекты, сохраняющие межнациональные отношения и создающие благоприятную атмосферу между разными национальностями. В пресс-службе руководителя региона рассказали, что Бречалов в преддверии Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии встретился с представителями удмуртских, татарских, русских, армянских, азербайджанских и многих других национально-культурных объединений. Всего в республике работают 42 национально-культурных объединения. "Национально-культурные объединения республики вносят большой вклад в развитие и многообразие культуры, сохранение традиций и всеобщего согласия. Особенно это важно в нынешнее время, когда наша страна, да и весь мир, сталкивается с новыми вызовами. Межнациональные отношения – это самая благодатная тема для наших недоброжелателей. Мы ни в коем случае не должны позволить раскачать нашу веру друг в друга, мы будем и работать, и жить как прежде, в согласии и мире, строить совместные планы", - приводятся слова Бречалова. Глава региона добавил, что преображается общая площадка Дома Дружбы народов. В Год молодёжи в Ижевске востребован современный этноковоркинг, который сделан при поддержке фонда президентских грантов. Многие проекты собирают гостей вне зависимости от национальной принадлежности. К примеру, национальные праздники Гербер, Сабантуй, Семык. В межконфессиональной спартакиаде появляются новые виды спорта, увеличивается количество участников. В пресс-службе сообщили, что на встрече с Бречаловым представители национально-культурных объединений региона рассказали о своих проектах. Например, Мария Уткина представила патриотический проект "Родина - значит вместе!". Это серия игр по теме историко-культурного наследия народов России, укрепления межэтнического общения для детей и молодежи от 12 до 18 лет. Проект стал победителем президентского фонда культурных инициатив. Валерия Главатских рассказала о победителе фонда президентских грантов, акселераторе этнокультурных проектов "БУД", что в переводе с удмуртского означает "расти". Это образовательная программа, в которой молодых людей обучают социальному проектированию. "Будем стараться находить способы поддержать все проекты и команды, которые горят идеями. Ваши усилия помогают сохранять в регионе благоприятную атмосферу между разными национальностями", - резюмировал глава Удмуртии.

https://ria.ru/20231101/khram-1906689688.html

https://ria.ru/20231025/svo-1905160351.html

ижевск

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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ижевск, россия, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)