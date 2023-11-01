https://ria.ru/20231101/udary-1906812191.html

ООН: удары Израиля по лагерю беженцев могут признать военным преступлением

ООН: удары Израиля по лагерю беженцев могут признать военным преступлением - РИА Новости, 01.11.2023

ООН: удары Израиля по лагерю беженцев могут признать военным преступлением

Обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению, заявило Управление верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:45

2023-11-01T21:45

2023-11-01T22:32

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ЖЕНЕВА, 1 ноя — РИА Новости. Обстрел израильскими силами лагеря беженцев Джебалия в секторе Газа могут приравнять к военному преступлению, заявило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Учитывая большое число жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джебалия, у нас есть серьезные опасения, что это непропорциональные нападения, которые могут быть приравнены к военным преступлениям", — говорится в публикации в соцсети X.Накануне Министерство внутренних дел Газы заявило, что при авиаударах по Джебалии погибли или получили ранения не менее 400 человек. Позднее представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт подтвердил, что Израиль атаковал лагерь беженцев при попытке ликвидировать командира ХАМАС. Он назвал жертвы среди гражданских трагедией, однако ответственность за их гибель возложил на руководство палестинского движения.Сегодня агентство WAFA сообщило, что израильская армия повторно атаковала лагерь беженцев. По данным корреспондента агентства, по объекту выпустили более десяти ракет. В результате погибли еще несколько десятков человек.Как заявила ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани, коллективное наказание, наложенное Израилем на население Газы путем введения блокады и бомбардировок густонаселенных районов, является военным преступлением.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, более 21 тысячи получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться около 240 человек.

https://ria.ru/20231101/zaschita-1906807704.html

https://ria.ru/20231101/posol-1906755099.html

https://ria.ru/20231101/gaza-1906795932.html

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в мире, израиль, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, владимир путин, хамас, восточный иерусалим