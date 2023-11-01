https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906773453.html
Подозреваемый в убийстве жены священник состоял на учете в психдиспансере
Подозреваемый в убийстве жены священник состоял на учете в психдиспансере - РИА Новости, 01.11.2023
Подозреваемый в убийстве жены священник состоял на учете в психдиспансере
Бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве своей супруги, скрыл от руководства Чистопольской епархии в Татарстане то, РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:59
2023-11-01T17:59
2023-11-01T18:08
религия
нижнекамск
мурманск
религия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве своей супруги, скрыл от руководства Чистопольской епархии в Татарстане то, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере в другом регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.Татарстанская митрополия в среду сообщила, что Зубарев находится под стражей, его подозревают в убийстве жены, которое произошло 31 октября. Зубарев, как уточнили в митрополии, ранее был запрещен в служении за дисциплинарные нарушения."Он не то чтобы кого-то обидел или оскорбил – он не замечен в этом абсолютно. Просто было неблагоговейное отношение к службе", – пояснили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск.Однако, в последние месяцы в поведении Зубарева были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. До переезда в Татарстан в 2014 году он достаточно долго прослужил в Мурманской епархии."Когда он переезжал…, личное дело его было неподробно, и он утаил от священноначалия тот факт, что он состоял в Мурманске, где он родился и вырос, на учете в психоневрологическом диспансере. Мы узнали об этом вчера в следственных органах", – рассказали в епархии.Собеседник агентства предположил, что после окончания следствия Зубарева извергнут из сана."Прямо сейчас, быстрее-быстрее, его извергать – смысла уже в этом нет, потому что извергать так показательно – это когда человек может приносить вред, когда служит и проповедует какую-то глупость. А сейчас выясняется, больной это человек или не больной человек. Естественно, служить он не будет в дальнейшем, в священнослужение ему путь закрыт просто потому, что убийца не может быть священником", – пояснил он.
https://ria.ru/20231101/svyaschennik-1906681692.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижнекамск, мурманск, религия
Религия, Нижнекамск, Мурманск, Религия
Подозреваемый в убийстве жены священник состоял на учете в психдиспансере
Клирик, подозреваемый в убийстве жены, скрыл постановку на учет в психдиспансере
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бывший клирик Казанского храма в Нижнекамске Михаил Зубарев, подозреваемый в убийстве своей супруги, скрыл от руководства Чистопольской епархии в Татарстане то, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере в другом регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии.
Татарстанская митрополия в среду сообщила, что Зубарев находится под стражей, его подозревают в убийстве жены, которое произошло 31 октября. Зубарев, как уточнили в митрополии, ранее был запрещен в служении за дисциплинарные нарушения.
"Он не то чтобы кого-то обидел или оскорбил – он не замечен в этом абсолютно. Просто было неблагоговейное отношение к службе", – пояснили в пресс-службе Чистопольской епархии, к которой относится Нижнекамск.
Однако, в последние месяцы в поведении Зубарева были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. До переезда в Татарстан в 2014 году он достаточно долго прослужил в Мурманской епархии.
"Когда он переезжал…, личное дело его было неподробно, и он утаил от священноначалия тот факт, что он состоял в Мурманске
, где он родился и вырос, на учете в психоневрологическом диспансере. Мы узнали об этом вчера в следственных органах", – рассказали в епархии.
Собеседник агентства предположил, что после окончания следствия Зубарева извергнут из сана.
"Прямо сейчас, быстрее-быстрее, его извергать – смысла уже в этом нет, потому что извергать так показательно – это когда человек может приносить вред, когда служит и проповедует какую-то глупость. А сейчас выясняется, больной это человек или не больной человек. Естественно, служить он не будет в дальнейшем, в священнослужение ему путь закрыт просто потому, что убийца не может быть священником", – пояснил он.
В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены