https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906706789.html
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников - РИА Новости, 01.11.2023
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников
Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:04
2023-11-01T15:04
2023-11-01T15:04
мариуполь
происшествия
россия
днр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что инспектор Госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил в граждан не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. "Ростовский вину в инкриминируемых деяниях признал полностью. Приговором суда Ростовскому назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20231031/prigovor-1906503700.html
мариуполь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мариуполь, происшествия, россия, днр
Мариуполь, Происшествия, Россия, ДНР
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников
Украинскому пограничнику дали 27 лет колонии за убийство супругов-медработников
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости.
Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили
в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что инспектор Госпогранслужбы Украины
Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил в граждан не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников.
"Ростовский вину в инкриминируемых деяниях признал полностью. Приговором суда Ростовскому назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Трем военным украинской Нацгвардии дали сроки за расстрел жителей ДНР