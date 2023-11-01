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Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников - РИА Новости, 01.11.2023
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15:04 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906706789.html
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников - РИА Новости, 01.11.2023
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников
Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:04
2023-11-01T15:04
мариуполь
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что инспектор Госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил в граждан не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. "Ростовский вину в инкриминируемых деяниях признал полностью. Приговором суда Ростовскому назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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мариуполь, происшествия, россия, днр
Мариуполь, Происшествия, Россия, ДНР
Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников

Украинскому пограничнику дали 27 лет колонии за убийство супругов-медработников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что инспектор Госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил в граждан не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников.
"Ростовский вину в инкриминируемых деяниях признал полностью. Приговором суда Ростовскому назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве.
Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
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