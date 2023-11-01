https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906706789.html

Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников

Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников - РИА Новости, 01.11.2023

Украинскому пограничнику дали 27 лет за убийство супругов-медработников

Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:04

2023-11-01T15:04

2023-11-01T15:04

мариуполь

происшествия

россия

днр

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Украинский пограничник приговорен к 27 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что инспектор Госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил в граждан не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. "Ростовский вину в инкриминируемых деяниях признал полностью. Приговором суда Ростовскому назначено наказание в виде 27 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20231031/prigovor-1906503700.html

мариуполь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мариуполь, происшествия, россия, днр