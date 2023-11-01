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В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве - РИА Новости, 01.11.2023
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве
Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:55
2023-11-01T12:55
2023-11-01T12:55
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела МВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве
СК заподозрил девушку-подростка из Нижегородской области и ее друга в убийстве