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В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве - РИА Новости, 01.11.2023
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12:55 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906653870.html
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве - РИА Новости, 01.11.2023
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве
Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:55
2023-11-01T12:55
происшествия
нижегородская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела МВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html
нижегородская область
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происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве

СК заподозрил девушку-подростка из Нижегородской области и ее друга в убийстве

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
По версии следствия, 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).
"Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела МВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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