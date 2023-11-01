https://ria.ru/20231101/ubiystvo-1906653870.html

В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве

В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве - РИА Новости, 01.11.2023

В Нижегородской области девушку-подростка и ее друга заподозрили в убийстве

Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T12:55

2023-11-01T12:55

2023-11-01T12:55

происшествия

нижегородская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетнюю девочку и ее взрослого приятеля проверяют на причастность к убийству пенсионерки в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. По версии следствия, 31 октября в своем домовладении в Перевозском районе Нижегородской области обнаружено тело 76-летней женщины. Осмотр места происшествия свидетельствует о криминальном характере смерти женщины. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). "Следователями СК во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела МВД России "Сергачский" задержаны 20-летний мужчина и его 15-летняя знакомая, которые проверяются на причастность к совершению преступления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

нижегородская область

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, нижегородская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)