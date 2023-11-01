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Из Калининградской области принудительно выдворят туриста из Великобритании
Из Калининградской области принудительно выдворят туриста из Великобритании - РИА Новости, 01.11.2023
Из Калининградской области принудительно выдворят туриста из Великобритании
Гражданина Великобритании принудительно выдворят из России по решению Балтийского городского суда, который установил, что житель Соединенного Королевства... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T12:39
2023-11-01T12:39
2023-11-01T12:39
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КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости. Гражданина Великобритании принудительно выдворят из России по решению Балтийского городского суда, который установил, что житель Соединенного Королевства находился на мысе Дуга Балтийской косы в пограничной зоне не имея пропуска, сообщает в своем Telegram-канале Калининградский областной суд. "Постановлением Балтийского городского суда Р. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения", - говорится в сообщении. Отмечено, что в судебном заседании гражданин Великобритании вину в совершении административного правонарушения признал полностью. Утверждал, что действительно находился на Балтийской косе как турист, и хотел увидеть самую западную точку России. При этом он не имел пропуска в пограничную зону. Противоправность своего поведения он осознал и сделал для себя соответствующие выводы. "Действия Р. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ – нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения, совершенные иностранным гражданином в пограничной зоне", - говорится в сообщении суда. Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признал совершение административного правонарушения впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном.
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россия, великобритания, калининградский областной суд, новости - туризм
Туризм, Россия, Великобритания, Калининградский областной суд, Новости - Туризм
Из Калининградской области принудительно выдворят туриста из Великобритании
Суд в Балтийске постановил принудительно выдворить британского туриста из России
КАЛИНИНГРАД, 1 ноя - РИА Новости.
Гражданина Великобритании принудительно выдворят из России по решению Балтийского городского суда, который установил, что житель Соединенного Королевства находился на мысе Дуга Балтийской косы в пограничной зоне не имея пропуска, сообщает в своем Telegram-канале
Калининградский областной суд.
«
"Постановлением Балтийского городского суда Р. назначено административное наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации в форме принудительного выдворения", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в судебном заседании гражданин Великобритании вину в совершении административного правонарушения признал полностью. Утверждал, что действительно находился на Балтийской косе как турист, и хотел увидеть самую западную точку России. При этом он не имел пропуска в пограничную зону. Противоправность своего поведения он осознал и сделал для себя соответствующие выводы.
"Действия Р. суд квалифицировал по ч. 1 ст. 18.2 КоАП РФ – нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону, временного пребывания, передвижения, совершенные иностранным гражданином в пограничной зоне", - говорится в сообщении суда.
Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признал совершение административного правонарушения впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном.
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