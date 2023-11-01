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ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря - РИА Новости, 01.11.2023
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16:35 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906739098.html
ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря
ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря - РИА Новости, 01.11.2023
ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря
Параллельно с расширением наземной операции Израиля в секторе Газа силы ВВС и ВМФ атакуют объекты ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:35
2023-11-01T16:35
в мире
израиль
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Параллельно с расширением наземной операции Израиля в секторе Газа силы ВВС и ВМФ атакуют объекты ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в секторе Газа, действуя совместно с воздушными и морскими силами. Одновременно с расширением наземной деятельности сухопутных войск осуществляется объединенные маневры силами ВМФ и ВВС с целью нейтрализации наземных атак и нанесения существенного ущерба террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным ЦАХАЛ, сухопутные силы в режиме реального времени передают информацию воздушными и морскими силам, которые на основе оперативно собранных данных наносят удары по объектам ХАМАС и прикрывают пехотные части. В операциях задействованы истребители, вертолеты и беспилотники. Сообщается, что результатом такой координации стало уничтожение наблюдательных пунктов и командных центров ХАМАС, противотанковых расчетов и пусковых установок, а также живой силы противника. За последние сутки Израиль потерял 13 солдат в ходе операций внутри анклава. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231101/tsakhal-1906720358.html
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в мире, израиль, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря

ЦАХАЛ заявил, что атакует ХАМАС с воздуха и моря с расширением наземной операции

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские БТР направляются к границе сектора Газа
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские БТР направляются к границе сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Параллельно с расширением наземной операции Израиля в секторе Газа силы ВВС и ВМФ атакуют объекты ХАМАС, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сухопутные войска ЦАХАЛ продолжают боевые действия в секторе Газа, действуя совместно с воздушными и морскими силами. Одновременно с расширением наземной деятельности сухопутных войск осуществляется объединенные маневры силами ВМФ и ВВС с целью нейтрализации наземных атак и нанесения существенного ущерба террористической организации ХАМАС", - говорится в сообщении.
По данным ЦАХАЛ, сухопутные силы в режиме реального времени передают информацию воздушными и морскими силам, которые на основе оперативно собранных данных наносят удары по объектам ХАМАС и прикрывают пехотные части. В операциях задействованы истребители, вертолеты и беспилотники.
Сообщается, что результатом такой координации стало уничтожение наблюдательных пунктов и командных центров ХАМАС, противотанковых расчетов и пусковых установок, а также живой силы противника.
За последние сутки Израиль потерял 13 солдат в ходе операций внутри анклава.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.
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ЦАХАЛ нанес удар по ячейке, находящейся на территории Ливана
Вчера, 15:39
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Партнеры кинули Вашингтон. Мировое сообщество вынесло оценку войне в Газе
31 октября, 08:00
 
В миреИзраильХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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