https://ria.ru/20231101/trevoga-1906587174.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:50

2023-11-01T07:50

2023-11-01T07:50

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николаевская область

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена около шести утра по местному времени (07.00 мск) в Одесской и Николаевской областях, а также в Кировоградской области. Также сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906584264.html

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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы украины