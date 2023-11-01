https://ria.ru/20231101/trevoga-1906585641.html
В Севастополе отменили воздушную тревогу
В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T07:24
2023-11-01T07:24
2023-11-01T07:29
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безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ 1 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в среду утром в 6.47 по мск."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.В городе возобновил работу наземный общественный транспорт.
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севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, безопасность
Севастополь, Михаил Развожаев, Республика Крым, Россия, Безопасность
В Севастополе отменили воздушную тревогу
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги