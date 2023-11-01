https://ria.ru/20231101/trevoga-1906585641.html

В Севастополе отменили воздушную тревогу

В Севастополе отменили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023

В Севастополе отменили воздушную тревогу

Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T07:24

2023-11-01T07:24

2023-11-01T07:29

севастополь

михаил развожаев

республика крым

россия

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 1 ноя – РИА Новости. Воздушная тревога в Севастополе отменена, она продлилась около получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Воздушную тревогу в городе объявили в среду утром в 6.47 по мск."Отбой воздушной тревоги!", - написал Развожаев.В городе возобновил работу наземный общественный транспорт.

https://ria.ru/20231101/most-1906583724.html

севастополь

республика крым

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, республика крым, россия, безопасность