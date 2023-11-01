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В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:52 01.11.2023 (обновлено: 07:09 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/trevoga-1906583986.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T06:52
2023-11-01T07:09
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
севастополь
происшествия
республика крым
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал губернатор.Она начала звучать в 6.47 утра.В отдельном посте градоначальник уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20231101/bespilotniki-1906568699.html
севастополь
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михаил развожаев, севастополь, происшествия, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев, Севастополь, Происшествия, Республика Крым
В Севастополе объявили воздушную тревогу

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на набережной в Севастополе
Военнослужащий на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий на набережной в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.
«
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал губернатор.
Она начала звучать в 6.47 утра.
В отдельном посте градоначальник уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевСевастопольПроисшествияРеспублика Крым
 
 
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