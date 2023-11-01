https://ria.ru/20231101/trevoga-1906583986.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T06:52

2023-11-01T06:52

2023-11-01T07:09

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

севастополь

происшествия

республика крым

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале."Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал губернатор.Она начала звучать в 6.47 утра.В отдельном посте градоначальник уточнил, что дым в районе Севастопольской бухты связан с тем, что военные используют табельные средства маскировки.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231101/bespilotniki-1906568699.html

севастополь

республика крым

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2023

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михаил развожаев, севастополь, происшествия, республика крым