https://ria.ru/20231101/trevoga-1906566303.html
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 01.11.2023
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T00:32
2023-11-01T00:32
2023-11-01T00:43
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской, Черновецкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Согласно данным карты, тревога в Киеве была объявлена в 23.25 (0.25 мск).Менее двух часов назад тревога уже объявлялась в Киеве, однако позднее была отменена.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231031/obstrel-1906562012.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы РФ
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и 11 областях Украины объявили воздушную тревогу