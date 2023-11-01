https://ria.ru/20231101/temperatura-1906608523.html

В Москве повторился температурный рекорд 1934 года

В Москве повторился температурный рекорд 1934 года - РИА Новости, 01.11.2023

В Москве повторился температурный рекорд 1934 года

Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T10:12

2023-11-01T10:12

2023-11-01T10:12

погода

татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В 9 утра 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса. Это значит, что рекорд 1934 года повторен", - рассказала Позднякова. Она отметила, что рост температуры днем продолжится.

https://ria.ru/20231031/oktyabr-1906345969.html

москва

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, татьяна позднякова, москва