https://ria.ru/20231101/temperatura-1906608523.html
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:12
2023-11-01T10:12
2023-11-01T10:12
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В 9 утра 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса. Это значит, что рекорд 1934 года повторен", - рассказала Позднякова. Она отметила, что рост температуры днем продолжится.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
Синоптик: температура в Москве в среду достигла 12,6 градуса — рекорда 1934 года