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В Москве повторился температурный рекорд 1934 года - РИА Новости, 01.11.2023
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10:12 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/temperatura-1906608523.html
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года - РИА Новости, 01.11.2023
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года
Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T10:12
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова. "В 9 утра 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса. Это значит, что рекорд 1934 года повторен", - рассказала Позднякова. Она отметила, что рост температуры днем продолжится.
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погода, татьяна позднякова, москва
Погода, Татьяна Позднякова, Москва
В Москве повторился температурный рекорд 1934 года

Синоптик: температура в Москве в среду достигла 12,6 градуса — рекорда 1934 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛюди гуляют с собакой по парку в Москве
Люди гуляют с собакой по парку в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Люди гуляют с собакой по парку в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Температура воздуха в Москве утром в среду достигла плюс 12,6 градуса, рекорд 1934 года повторен, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"В 9 утра 1 ноября температура воздуха в Москве достигла 12,6 градуса. Это значит, что рекорд 1934 года повторен", - рассказала Позднякова.
Она отметила, что рост температуры днем продолжится.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Москвичам рассказали о погодных рекордах октября
31 октября, 09:34
 
ПогодаТатьяна ПоздняковаМосква
 
 
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