https://ria.ru/20231101/tekhobsluzhivanie-1906807212.html

Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту

Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2023

Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту

Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T21:10

2023-11-01T21:10

2023-11-01T21:13

краснодарский край

экономика

славянский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Торговый Дом "Терминал" подвел итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". На протяжении полугода внедрением бережливых технологий занимались специалисты Регионального центра компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали процесс проведения техобслуживания транспорта на ремонтном участке. Нанесли разметку, определили стационарные места хранения оборудования…. В результате время протекания процесса сократилось на 41%, запасы снизились на 50 %, выработка увеличилась на 37%", - говорится в сообщении. Отмечается, что оптимизация позволила упорядочить рабочее пространство предприятия, а также облегчить доступ к необходимым инструментам и материалам. "Торговый Дом "Терминал" занимается комплектацией объектов нефтегазовой отрасли, перевозкой опасных грузов, техническим обслуживаем и ремонтом автомобилей, добавляют власти. В Краснодарском крае вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.

https://ria.ru/20231026/stankostroenie-1905523407.html

славянский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, славянский район, краснодарский край