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Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2023
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Краснодарский край
 
21:10 01.11.2023 (обновлено: 21:13 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/tekhobsluzhivanie-1906807212.html
Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту
Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту - РИА Новости, 01.11.2023
Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту
Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T21:10
2023-11-01T21:13
краснодарский край
экономика
славянский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации. "Торговый Дом "Терминал" подвел итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". На протяжении полугода внедрением бережливых технологий занимались специалисты Регионального центра компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали процесс проведения техобслуживания транспорта на ремонтном участке. Нанесли разметку, определили стационарные места хранения оборудования…. В результате время протекания процесса сократилось на 41%, запасы снизились на 50 %, выработка увеличилась на 37%", - говорится в сообщении. Отмечается, что оптимизация позволила упорядочить рабочее пространство предприятия, а также облегчить доступ к необходимым инструментам и материалам. "Торговый Дом "Терминал" занимается комплектацией объектов нефтегазовой отрасли, перевозкой опасных грузов, техническим обслуживаем и ремонтом автомобилей, добавляют власти. В Краснодарском крае вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
https://ria.ru/20231026/stankostroenie-1905523407.html
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экономика, славянский район, краснодарский край
Краснодарский край, Экономика, Славянский район, Краснодарский край

Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на город Краснодар
Вид на город Краснодар - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
«
"Торговый Дом "Терминал" подвел итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". На протяжении полугода внедрением бережливых технологий занимались специалисты Регионального центра компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали процесс проведения техобслуживания транспорта на ремонтном участке. Нанесли разметку, определили стационарные места хранения оборудования…. В результате время протекания процесса сократилось на 41%, запасы снизились на 50 %, выработка увеличилась на 37%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оптимизация позволила упорядочить рабочее пространство предприятия, а также облегчить доступ к необходимым инструментам и материалам.
«
"Торговый Дом "Терминал" занимается комплектацией объектов нефтегазовой отрасли, перевозкой опасных грузов, техническим обслуживаем и ремонтом автомобилей, добавляют власти.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Власти Кубани направят на развитие станкостроения миллиард рублей
26 октября, 23:33
В Краснодарском крае вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.
 
Краснодарский крайЭкономикаСлавянский районКраснодарский край
 
 
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