Торговая компания Кубани ускорила техобслуживание на 41% по нацпроекту
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КРАСНОДАР, 1 ноя - РИА Новости. Торговая компания Славянского района Кубани сократила время техобслуживания транспорта на 41% благодаря бережливым технологиям в рамках нацпроекта "Производительность труда", сообщили в пресс-службе краевой администрации.
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"Торговый Дом "Терминал" подвел итоги участия в нацпроекте "Производительность труда". На протяжении полугода внедрением бережливых технологий занимались специалисты Регионального центра компетенций. Совместно с рабочей группой предприятия оптимизировали процесс проведения техобслуживания транспорта на ремонтном участке. Нанесли разметку, определили стационарные места хранения оборудования…. В результате время протекания процесса сократилось на 41%, запасы снизились на 50 %, выработка увеличилась на 37%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оптимизация позволила упорядочить рабочее пространство предприятия, а также облегчить доступ к необходимым инструментам и материалам.
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"Торговый Дом "Терминал" занимается комплектацией объектов нефтегазовой отрасли, перевозкой опасных грузов, техническим обслуживаем и ремонтом автомобилей, добавляют власти.
В Краснодарском крае вступить в нацпроект "Производительность труда" могут предприятия пяти базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля. Выручка компании должна быть от 400 миллионов в год, доля иностранного капитала не может превышать 50%.