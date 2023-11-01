Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива
Татарстан — в числе победителей рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики.
Итоги рейтинга озвучены в среду в рамках Петербургского международного газового форума, в работе которого принимает участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из основных презентационных площадок Татарстана на форуме является стенд компании "Раритэк Холдинг", где состоится презентация новинок сельскохозяйственной и коммунальной техники в газомоторном исполнении.
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"Республика Татарстан стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации "Надежный ориентир", - говорится в сообщении.
Татарстан занимает лидирующие позиции в России по развитию рынка газомоторного топлива. За последние 10 лет в республике объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз, в 4,5 раза увеличилось количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и почти в 26 раз - количество газомоторной техники.
Всего в Татарстане функционируют 45 АГНКС. В настоящее время в республике эксплуатируется свыше 13,5 тысячи транспортных средств в газомоторном исполнении. Отмечается, что в регионе созданы все условия для внедрения метана в качестве газомоторного топлива в транспортном комплексе.
По итогам 2023 года ожидается, что еще не менее 2 тысяч единиц транспорта в Татарстане будет переведено на использование компримированного природного газа. Кроме этого, не менее 500 единиц различной техники будет приобретено в газомоторном исполнении, в том числе в рамках стимулирующих программ Республики Татарстан и ООО "Газпром газомоторное топливо".