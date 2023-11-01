https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html

Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива

Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива - РИА Новости, 01.11.2023

Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива

Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T14:32

2023-11-01T14:32

2023-11-01T14:34

республика татарстан

россия

экономика

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

газпром

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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики. Итоги рейтинга озвучены в среду в рамках Петербургского международного газового форума, в работе которого принимает участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из основных презентационных площадок Татарстана на форуме является стенд компании "Раритэк Холдинг", где состоится презентация новинок сельскохозяйственной и коммунальной техники в газомоторном исполнении. "Республика Татарстан стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации "Надежный ориентир", - говорится в сообщении. Татарстан занимает лидирующие позиции в России по развитию рынка газомоторного топлива. За последние 10 лет в республике объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз, в 4,5 раза увеличилось количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и почти в 26 раз - количество газомоторной техники. Всего в Татарстане функционируют 45 АГНКС. В настоящее время в республике эксплуатируется свыше 13,5 тысячи транспортных средств в газомоторном исполнении. Отмечается, что в регионе созданы все условия для внедрения метана в качестве газомоторного топлива в транспортном комплексе. По итогам 2023 года ожидается, что еще не менее 2 тысяч единиц транспорта в Татарстане будет переведено на использование компримированного природного газа. Кроме этого, не менее 500 единиц различной техники будет приобретено в газомоторном исполнении, в том числе в рамках стимулирующих программ Республики Татарстан и ООО "Газпром газомоторное топливо".

https://ria.ru/20231031/uzbekistan-1906533581.html

https://ria.ru/20231026/minnikhanov-1905448937.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, газпром