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Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива - РИА Новости, 01.11.2023
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Республика Татарстан
 
14:32 01.11.2023 (обновлено: 14:34 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/tatarstan-1906696027.html
Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива
Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива - РИА Новости, 01.11.2023
Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива
Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T14:32
2023-11-01T14:34
республика татарстан
россия
экономика
республика татарстан (татарстан)
рустам минниханов
газпром
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики. Итоги рейтинга озвучены в среду в рамках Петербургского международного газового форума, в работе которого принимает участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из основных презентационных площадок Татарстана на форуме является стенд компании "Раритэк Холдинг", где состоится презентация новинок сельскохозяйственной и коммунальной техники в газомоторном исполнении. "Республика Татарстан стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации "Надежный ориентир", - говорится в сообщении. Татарстан занимает лидирующие позиции в России по развитию рынка газомоторного топлива. За последние 10 лет в республике объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз, в 4,5 раза увеличилось количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и почти в 26 раз - количество газомоторной техники. Всего в Татарстане функционируют 45 АГНКС. В настоящее время в республике эксплуатируется свыше 13,5 тысячи транспортных средств в газомоторном исполнении. Отмечается, что в регионе созданы все условия для внедрения метана в качестве газомоторного топлива в транспортном комплексе. По итогам 2023 года ожидается, что еще не менее 2 тысяч единиц транспорта в Татарстане будет переведено на использование компримированного природного газа. Кроме этого, не менее 500 единиц различной техники будет приобретено в газомоторном исполнении, в том числе в рамках стимулирующих программ Республики Татарстан и ООО "Газпром газомоторное топливо".
https://ria.ru/20231031/uzbekistan-1906533581.html
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россия, экономика, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, газпром
Республика Татарстан, Россия, Экономика, Республика Татарстан (Татарстан), Рустам Минниханов, Газпром
Татарстан вышел в лидеры рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива

Татарстан — в числе победителей рейтинга по развитию рынка газомоторного топлива

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Пункт переоборудования автотранспорта на газомоторное топливо. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Татарстан стал одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива, сообщает пресс-служба главы республики.
Итоги рейтинга озвучены в среду в рамках Петербургского международного газового форума, в работе которого принимает участие глава Татарстана Рустам Минниханов. Одной из основных презентационных площадок Татарстана на форуме является стенд компании "Раритэк Холдинг", где состоится презентация новинок сельскохозяйственной и коммунальной техники в газомоторном исполнении.
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"Республика Татарстан стала одним из победителей рейтинга регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива в номинации "Надежный ориентир", - говорится в сообщении.
Татарстан занимает лидирующие позиции в России по развитию рынка газомоторного топлива. За последние 10 лет в республике объем реализации компримированного природного газа вырос в 16 раз, в 4,5 раза увеличилось количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и почти в 26 раз - количество газомоторной техники.
Всего в Татарстане функционируют 45 АГНКС. В настоящее время в республике эксплуатируется свыше 13,5 тысячи транспортных средств в газомоторном исполнении. Отмечается, что в регионе созданы все условия для внедрения метана в качестве газомоторного топлива в транспортном комплексе.
По итогам 2023 года ожидается, что еще не менее 2 тысяч единиц транспорта в Татарстане будет переведено на использование компримированного природного газа. Кроме этого, не менее 500 единиц различной техники будет приобретено в газомоторном исполнении, в том числе в рамках стимулирующих программ Республики Татарстан и ООО "Газпром газомоторное топливо".
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