https://ria.ru/20231101/tanki-1906655839.html

"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.11.2023

"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:00

2023-11-01T13:00

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для ремонта, заявили в эфире немецкого канала Bild."Этот Leopard 2A4 (немецкий танк. – Прим. ред.) оставили на поле боя на юге страны <…> Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. <…> Это не тот случай", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью БМП, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. Кроме того, добавили в обзоре, российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую технику.Ранее сообщалось, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.

https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html

https://ria.ru/20231101/pobeda-1906610687.html

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в мире, технологии, россия, украина, германия, вооруженные силы украины, bild