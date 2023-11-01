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"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.11.2023
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13:00 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/tanki-1906655839.html
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.11.2023
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:00
в мире
технологии
россия
украина
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для ремонта, заявили в эфире немецкого канала Bild."Этот Leopard 2A4 (немецкий танк. – Прим. ред.) оставили на поле боя на юге страны &lt;…&gt; Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, &lt;…&gt; однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. &lt;…&gt; Это не тот случай", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью БМП, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. Кроме того, добавили в обзоре, российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую технику.Ранее сообщалось, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html
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в мире, технологии, россия, украина, германия, вооруженные силы украины, bild
В мире, Технологии, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Bild
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии

Bild: ВС РФ не дают ВСУ забрать и отремонтировать подбитые западные танки

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Carol LehmanОсновной немецкий танк Leopard 2
Основной немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Carol Lehman
Основной немецкий танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для ремонта, заявили в эфире немецкого канала Bild.
"Этот Leopard 2A4 (немецкий танк. – Прим. ред.) оставили на поле боя на юге страны <…> Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. <…> Это не тот случай", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.
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В репортаже также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью БМП, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. Кроме того, добавили в обзоре, российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую технику.
Ранее сообщалось, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
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