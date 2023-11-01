https://ria.ru/20231101/tanki-1906655839.html
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии - РИА Новости, 01.11.2023
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:00
2023-11-01T13:00
в мире
технологии
россия
украина
германия
вооруженные силы украины
bild
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846503524_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_eeb55b6cc2dc0387975551c3c99b88e1.jpg
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для ремонта, заявили в эфире немецкого канала Bild."Этот Leopard 2A4 (немецкий танк. – Прим. ред.) оставили на поле боя на юге страны <…> Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. <…> Это не тот случай", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.В репортаже также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью БМП, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. Кроме того, добавили в обзоре, российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую технику.Ранее сообщалось, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
https://ria.ru/20231101/sredstva-1906596069.html
https://ria.ru/20231101/pobeda-1906610687.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846503524_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_056507254f7095bd3f3b891bca9f78dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, россия, украина, германия, вооруженные силы украины, bild
В мире, Технологии, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Bild
"Их бросили": маневр России на Украине вызвал панику в Германии
Bild: ВС РФ не дают ВСУ забрать и отремонтировать подбитые западные танки
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости.
Вооруженные силы Украины вынуждены оставлять подбитые западные танки на поле боя, поскольку российская армия не дает им возможности оттащить поврежденную технику в тыл для ремонта, заявили в эфире немецкого канала Bild
.
"Этот Leopard 2A4 (немецкий танк. – Прим. ред.) оставили на поле боя на юге страны <…> Этот танк уже совершенно немобильный, его нельзя оттащить назад. Кажется, его нельзя восстановить. Конечно, это было бы возможным, <…> однако для этого ВСУ необходим контроль на поле боя, а противник должен находится достаточно далеко. <…> Это не тот случай", – отметили в обзоре канала по ситуации на фронте.
"В любой момент". На Западе раскрыли, что Россия сделает с ВСУ
В репортаже также подчеркнули, что ВСУ могли бы эвакуировать поврежденные танки с линии фронта с помощью БМП, однако армия России просто не позволяет им этого сделать. Кроме того, добавили в обзоре, российская артиллерия и дроны продолжают уничтожать немецкую технику.
Ранее сообщалось, что разведчики Вооруженных сил России уничтожили переданный Украине танк Leopard с полностью немецким экипажем, состоящим из военнослужащих Вооруженных сил Германии.
"У Путина получится": Пентагон выступил с заявлением о России и Украине