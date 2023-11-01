https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html

Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот

Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот - РИА Новости, 01.11.2023

Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот

Отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян, заявил журналистам глава Минцифры... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:56

2023-11-01T17:56

2023-11-01T17:56

экономика

технологии

россия

максут шадаев

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", - сказал Шадаев. На вопрос, вызовет ли это рост стоимости тарифов, министр ответил: "Нет (не вызовет рост тарифов - ред.)". Шадаев уточнил, что это не приведет к росту выше индекса потребительских цен. Шадаев добавил, что сейчас ведутся расчеты по суммам, которые операторы будут платить за использование частот LTE. Во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что расходы сотовых операторов могут вырасти из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры. Сейчас на использование частот для LTE (4G) распространяется скидка, поскольку это считается перспективной технологией. Согласно стратегии развития связи в РФ, опубликованной летом Минцифры, технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%. Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.

https://ria.ru/20231026/nalog-1905383894.html

https://ria.ru/20231023/tseny-1904813112.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, максут шадаев