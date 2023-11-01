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Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот - РИА Новости, 01.11.2023
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17:56 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/svyaz-1906771903.html
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот - РИА Новости, 01.11.2023
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот
Отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян, заявил журналистам глава Минцифры... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:56
2023-11-01T17:56
экономика
технологии
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", - сказал Шадаев. На вопрос, вызовет ли это рост стоимости тарифов, министр ответил: "Нет (не вызовет рост тарифов - ред.)". Шадаев уточнил, что это не приведет к росту выше индекса потребительских цен. Шадаев добавил, что сейчас ведутся расчеты по суммам, которые операторы будут платить за использование частот LTE. Во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что расходы сотовых операторов могут вырасти из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры. Сейчас на использование частот для LTE (4G) распространяется скидка, поскольку это считается перспективной технологией. Согласно стратегии развития связи в РФ, опубликованной летом Минцифры, технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%. Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.
https://ria.ru/20231026/nalog-1905383894.html
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экономика, технологии, россия, максут шадаев
Экономика, Технологии, Россия, Максут Шадаев
Минцифры не ожидает роста тарифов на связь выше инфляции из-за отмены льгот

Шадаев: отмена льготы на 4G не повлечет повышения тарифов на связь выше инфляции

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Отмена льготной ставки на использование 4G не повлечет роста стоимости тарифов на связь выше уровня инфляции для россиян, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев.
«
"У нас с 2011 года действует льготная ставка на оплату использования LTE, она 0,1. Но эта ставка стимулирует проникновение новых технологий, а LTE уже точно не новая технология. В этом смысле мы рассматриваем вопрос о повышении платы", - сказал Шадаев.
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На вопрос, вызовет ли это рост стоимости тарифов, министр ответил: "Нет (не вызовет рост тарифов - ред.)". Шадаев уточнил, что это не приведет к росту выше индекса потребительских цен.
Шадаев добавил, что сейчас ведутся расчеты по суммам, которые операторы будут платить за использование частот LTE.
Во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники написала, что расходы сотовых операторов могут вырасти из-за новой методики расчета платы за использование частот LTE, которую готовит Минцифры.
Сейчас на использование частот для LTE (4G) распространяется скидка, поскольку это считается перспективной технологией. Согласно стратегии развития связи в РФ, опубликованной летом Минцифры, технологией LTE в России к 2025 году будет пользоваться 81% мобильных абонентов, на 2G и 3G будет приходиться 7% и 4%. Прогнозируется, что развертывание сетей 6G в мире начнется в 2030 году.
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ЭкономикаТехнологииРоссияМаксут Шадаев
 
 
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