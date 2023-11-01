В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены
В Татарстане запрещенного в служении иерея Зубарева заподозрили в убийстве жены
Сотрудник полиции. Архивное фото
КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает Татарстанская митрополия.
"31 октября в Нижнекамском районе Республики Татарстан запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил страшное злодеяние – убийство своей супруги. Иерей Михаил – бывший клирик Казанского храма в городе Нижнекамске. С октября 2023 года он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви", - говорится в заявлении митрополии.
Отмечается, что в адрес главы Татарстанской митрополии уже поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила, о его неподобающем поведении также свидетельствовали другие священники. При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей епархии 17 октября принял решение о запрещении Зубарева в священническом служении.
"В настоящее время запрещенный священник Михаил Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие", - сообщает митрополия.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.