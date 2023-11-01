https://ria.ru/20231101/svyaschennik-1906681692.html

В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены

В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 01.11.2023

В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены

Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:58

2023-11-01T13:58

2023-11-01T13:59

республика татарстан (татарстан)

происшествия

нижнекамск

нижнекамский район

религия

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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает Татарстанская митрополия. "31 октября в Нижнекамском районе Республики Татарстан запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил страшное злодеяние – убийство своей супруги. Иерей Михаил – бывший клирик Казанского храма в городе Нижнекамске. С октября 2023 года он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви", - говорится в заявлении митрополии. Отмечается, что в адрес главы Татарстанской митрополии уже поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила, о его неподобающем поведении также свидетельствовали другие священники. При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей епархии 17 октября принял решение о запрещении Зубарева в священническом служении. "В настоящее время запрещенный священник Михаил Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие", - сообщает митрополия. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.

https://ria.ru/20230728/dtp-1886876618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика татарстан (татарстан), происшествия, нижнекамск, нижнекамский район, религия