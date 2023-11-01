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В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 01.11.2023
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13:58 01.11.2023 (обновлено: 13:59 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/svyaschennik-1906681692.html
В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены
В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены - РИА Новости, 01.11.2023
В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены
Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T13:58
2023-11-01T13:59
республика татарстан (татарстан)
происшествия
нижнекамск
нижнекамский район
религия
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает Татарстанская митрополия. "31 октября в Нижнекамском районе Республики Татарстан запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил страшное злодеяние – убийство своей супруги. Иерей Михаил – бывший клирик Казанского храма в городе Нижнекамске. С октября 2023 года он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви", - говорится в заявлении митрополии. Отмечается, что в адрес главы Татарстанской митрополии уже поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила, о его неподобающем поведении также свидетельствовали другие священники. При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей епархии 17 октября принял решение о запрещении Зубарева в священническом служении. "В настоящее время запрещенный священник Михаил Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие", - сообщает митрополия. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.
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республика татарстан (татарстан), происшествия, нижнекамск, нижнекамский район, религия
Республика Татарстан (Татарстан), Происшествия, Нижнекамск, Нижнекамский район, Религия
В Татарстане запрещенного в служении священника заподозрили в убийстве жены

В Татарстане запрещенного в служении иерея Зубарева заподозрили в убийстве жены

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 1 ноя – РИА Новости. Запрещенный в священнослужении за дисциплинарные нарушения клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев подозревается в убийстве жены, сообщает Татарстанская митрополия.
"31 октября в Нижнекамском районе Республики Татарстан запрещенный в священнослужении клирик Чистопольской епархии иерей Михаил Зубарев совершил страшное злодеяние – убийство своей супруги. Иерей Михаил – бывший клирик Казанского храма в городе Нижнекамске. С октября 2023 года он находился под запретом в связи с нарушением канонических норм церкви", - говорится в заявлении митрополии.
Отмечается, что в адрес главы Татарстанской митрополии уже поступали письма прихожан с жалобами на недостойное поведение отца Михаила, о его неподобающем поведении также свидетельствовали другие священники. При рассмотрении обстоятельств дела было установлено, что в последние месяцы в поведении иерея Михаила были заметны странности, заставляющие усомниться в его психическом здоровье. На основании сведений о дисциплинарных нарушениях правящий архиерей епархии 17 октября принял решение о запрещении Зубарева в священническом служении.
"В настоящее время запрещенный священник Михаил Зубарев находится под стражей. Правоохранительными органами ведется следствие", - сообщает митрополия.
Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил искренние соболезнования родственникам погибшей.
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