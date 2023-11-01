https://ria.ru/20231101/svo-1906631577.html

Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке

Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке - РИА Новости, 01.11.2023

Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке

Российские военные сняли с дерева кота, морда которого застряла в железной банке, говорится в Telegram-канале Башкирского мотострелкового батальона. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T11:39

2023-11-01T11:39

2023-11-01T12:26

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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сняли с дерева кота, морда которого застряла в железной банке, говорится в Telegram-канале Башкирского мотострелкового батальона. На опубликованном видео военнослужащий забирается на дерево и спускает животное. Другой боец аккуратно вынимает кота из банки."Операция по эвакуации кота прошла успешно. Будни башкирских батальонов", — говорится в сообщении под постом. В российской военной операции на Украине участвуют три добровольческих батальона из Башкирии — имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они входят в структуру Минобороны. Кроме того, в республике сформировали национальный мотострелковый полк "Башкортостан", все члены которого — земляки. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев.

https://ria.ru/20231005/dobrovoltsy-1900607097.html

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