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Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке
Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке - РИА Новости, 01.11.2023
Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке
Российские военные сняли с дерева кота, морда которого застряла в железной банке, говорится в Telegram-канале Башкирского мотострелкового батальона. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T11:39
2023-11-01T11:39
2023-11-01T12:26
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УФА, 1 ноя — РИА Новости. Российские военные сняли с дерева кота, морда которого застряла в железной банке, говорится в Telegram-канале Башкирского мотострелкового батальона. На опубликованном видео военнослужащий забирается на дерево и спускает животное. Другой боец аккуратно вынимает кота из банки."Операция по эвакуации кота прошла успешно. Будни башкирских батальонов", — говорится в сообщении под постом. В российской военной операции на Украине участвуют три добровольческих батальона из Башкирии — имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они входят в структуру Минобороны. Кроме того, в республике сформировали национальный мотострелковый полк "Башкортостан", все члены которого — земляки. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев.
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россия
Российские военные в зоне СВО сняли с дерева кота, застрявшего в банке
Башкирские бойцы в зоне СВО сняли с дерева кота, морда которого застряла в банке
УФА, 1 ноя — РИА Новости.
Российские военные сняли с дерева кота, морда которого застряла в железной банке, говорится в Telegram-канале
Башкирского мотострелкового батальона.
На опубликованном видео военнослужащий забирается на дерево и спускает животное. Другой боец аккуратно вынимает кота из банки.
"Операция по эвакуации кота прошла успешно. Будни башкирских батальонов", — говорится в сообщении под постом.
В российской военной операции на Украине участвуют три добровольческих батальона из Башкирии — имени генерала Минигали Шаймуратова, Героя России Александра Доставалова и имени национального героя Салавата Юлаева. Все они входят в структуру Минобороны.
Кроме того, в республике сформировали национальный мотострелковый полк "Башкортостан", все члены которого — земляки. В состав полка вошли порядка 2,5 тысячи добровольцев.
Шойгу назвал количество добровольцев, набранных в российскую армию