https://ria.ru/20231101/surdoperevod-1906596388.html

В Госдуме предложили вернуть теленовости с сурдопереводом

В Госдуме предложили вернуть теленовости с сурдопереводом - РИА Новости, 01.11.2023

В Госдуме предложили вернуть теленовости с сурдопереводом

Члены комитета ГД по труду рекомендовали в рамках корректировки паспорта госпрограммы "Доступная среда" в заключении комитета на проект бюджета вернуть на все... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T09:09

2023-11-01T09:09

2023-11-01T09:09

общество

ярослав нилов

госдума рф

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Члены комитета ГД по труду рекомендовали в рамках корректировки паспорта госпрограммы "Доступная среда" в заключении комитета на проект бюджета вернуть на все федеральные каналы теленовости с сурдопереводом, сообщил председатель комитета Ярослав Нилов. "Рекомендацию членов комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов по корректировке паспорта госпрограммы "Доступная среда" отразили в заключении комитета на проект бюджета. Считаем, что теленовости с сурдопереводом нужно вернуть на все федеральные каналы", - написал он в своем Telegram - канале. Также он отметил, что был внесен ряд поправок к проекту федерального бюджета. "Предлагаем увеличить расходы по следующим направлениям... обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ФЗ "О ветеранах")...обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ")", - отметил Нилов. Также он отметил, что надо увеличить расходы на приобретение жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, субсидии ОАО "Московская специализированная типография №27" на обновление спецоборудования для выпуска литературы для инвалидов по зрению, субсидии издательствам на реализацию социально значимых проектов для инвалидов по зрению (в т.ч. выпуск книг, учебников), субсидии печатным СМИ для инвалидов.

https://ria.ru/20231030/nauka-1905176442.html

https://ria.ru/20231026/dolgoletie-1905180122.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф