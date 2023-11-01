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Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов - РИА Новости, 01.11.2023
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17:28 01.11.2023
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Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов
Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов - РИА Новости, 01.11.2023
Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов
Жительница села Гудаловка Липецкой области Светлана Хромова отправила больше 7 тысяч порций сухих супов собственного производства в зону СВО, рассказал... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T17:28
2023-11-01T17:28
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общество
липецкая область
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Жительница села Гудаловка Липецкой области Светлана Хромова отправила больше 7 тысяч порций сухих супов собственного производства в зону СВО, рассказал председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков в своём Telegram-канале. "В процессе задействовано восемь соседних сельских поселений и уже более 50 человек. Кто-то приносит продукты, кто-то помогает с изготовлением. Общими усилиями за полгода в зону СВО было отправлено более 7 тысяч порций сухих супов из натуральных, домашних продуктов", — рассказал Сериков.По словам Серикова, Светлана купила себе ко дню рождения оборудование для сушки овощей, фруктов и мяса, а через несколько месяцев оформила соцконтракт на изготовление фрипсов, пастилы и зефира. И это оборудование она начала использовать, чтобы помогать бойцам. "К Светлане приехал не с пустыми руками. По запросу привез дополнительное оборудование: сушки, измельчители, автоклавы, вакууматоры, которые ей были так необходимы. Сказала, благодаря этому сможет увеличить объемы производства вдвое", — добавил Сериков. Он пообещал и дальше помогать активистам. "Готов получать запросы и вовлекаться вместе с депутатским корпусом, а также привлекать неравнодушных бизнесменов", — пообещал Сериков.
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общество, липецкая область
Надежные люди, Общество, Липецкая область
Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов

Жительница Липецкой области отправила в зону СВО семь тысяч порций сухих супов

© Фото предоставила пресс-служба Липецкого областного советаЖительница Липецкой области отправила больше 7 тысяч порций сухих супов в зону СВО
Жительница Липецкой области отправила больше 7 тысяч порций сухих супов в зону СВО
© Фото предоставила пресс-служба Липецкого областного совета
Жительница Липецкой области отправила больше 7 тысяч порций сухих супов в зону СВО
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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Жительница села Гудаловка Липецкой области Светлана Хромова отправила больше 7 тысяч порций сухих супов собственного производства в зону СВО, рассказал председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков в своём Telegram-канале.
«
"В процессе задействовано восемь соседних сельских поселений и уже более 50 человек. Кто-то приносит продукты, кто-то помогает с изготовлением. Общими усилиями за полгода в зону СВО было отправлено более 7 тысяч порций сухих супов из натуральных, домашних продуктов", — рассказал Сериков.
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По словам Серикова, Светлана купила себе ко дню рождения оборудование для сушки овощей, фруктов и мяса, а через несколько месяцев оформила соцконтракт на изготовление фрипсов, пастилы и зефира. И это оборудование она начала использовать, чтобы помогать бойцам.
"К Светлане приехал не с пустыми руками. По запросу привез дополнительное оборудование: сушки, измельчители, автоклавы, вакууматоры, которые ей были так необходимы. Сказала, благодаря этому сможет увеличить объемы производства вдвое", — добавил Сериков.
Он пообещал и дальше помогать активистам.
"Готов получать запросы и вовлекаться вместе с депутатским корпусом, а также привлекать неравнодушных бизнесменов", — пообещал Сериков.
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