https://ria.ru/20231101/supy-1906758198.html

Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов

Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов - РИА Новости, 01.11.2023

Из Липецкой области отправили в зону СВО семь тысяч порций сухих супов

Жительница села Гудаловка Липецкой области Светлана Хромова отправила больше 7 тысяч порций сухих супов собственного производства в зону СВО, рассказал... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T17:28

2023-11-01T17:28

2023-11-01T17:28

надежные люди

общество

липецкая область

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ВОРОНЕЖ, 1 ноя - РИА Новости. Жительница села Гудаловка Липецкой области Светлана Хромова отправила больше 7 тысяч порций сухих супов собственного производства в зону СВО, рассказал председатель Липецкого областного совета Владимир Сериков в своём Telegram-канале. "В процессе задействовано восемь соседних сельских поселений и уже более 50 человек. Кто-то приносит продукты, кто-то помогает с изготовлением. Общими усилиями за полгода в зону СВО было отправлено более 7 тысяч порций сухих супов из натуральных, домашних продуктов", — рассказал Сериков.По словам Серикова, Светлана купила себе ко дню рождения оборудование для сушки овощей, фруктов и мяса, а через несколько месяцев оформила соцконтракт на изготовление фрипсов, пастилы и зефира. И это оборудование она начала использовать, чтобы помогать бойцам. "К Светлане приехал не с пустыми руками. По запросу привез дополнительное оборудование: сушки, измельчители, автоклавы, вакууматоры, которые ей были так необходимы. Сказала, благодаря этому сможет увеличить объемы производства вдвое", — добавил Сериков. Он пообещал и дальше помогать активистам. "Готов получать запросы и вовлекаться вместе с депутатским корпусом, а также привлекать неравнодушных бизнесменов", — пообещал Сериков.

https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, липецкая область