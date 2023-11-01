Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета - РИА Новости, 01.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/sud-1906708250.html
В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета
В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета - РИА Новости, 01.11.2023
В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета
Прокуратура Назрани в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он открыл стрельбу из пневматического... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:09
2023-11-01T15:09
происшествия
назрань
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Назрани в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской из пневматического пистолета ранил двоих детей 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, позже он был арестован. "По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате полученных ранений тяжкий вред здоровью причинен 11-летней девочке. 12-летней девочке и 42-летней женщине причинен легкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ. Их санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", - уточняет прокуратура.
https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html
назрань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, назрань, россия
Происшествия, Назрань, Россия
В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета

В Ингушетии осудят мужчину, стрелявшего по детям из пневматического пистолета

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Назрани в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской из пневматического пистолета ранил двоих детей 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, позже он был арестован.
"По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате полученных ранений тяжкий вред здоровью причинен 11-летней девочке. 12-летней девочке и 42-летней женщине причинен легкий вред здоровью", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
28 августа, 16:50
Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ. Их санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", - уточняет прокуратура.
 
ПроисшествияНазраньРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала