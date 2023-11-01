https://ria.ru/20231101/sud-1906708250.html

В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета

В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета - РИА Новости, 01.11.2023

В Ингушетии будут судить мужчину, стрелявшего по детям из пистолета

Прокуратура Назрани в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он открыл стрельбу из пневматического... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:09

2023-11-01T15:09

2023-11-01T15:09

происшествия

назрань

россия

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НАЛЬЧИК, 1 ноя – РИА Новости. Прокуратура Назрани в Ингушетии направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он открыл стрельбу из пневматического пистолета и ранил двух детей и женщину, сообщило надзорное ведомство региона. Ранее сообщалось, что 15 апреля 28-летний житель Назрани на улице Московской из пневматического пистолета ранил двоих детей 11 и 12 лет, а также 42-летнюю женщину. Мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело, позже он был арестован. "По данным следствия, мужчина из хулиганских побуждений с балкона произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону прохожих. В результате полученных ранений тяжкий вред здоровью причинен 11-летней девочке. 12-летней девочке и 42-летней женщине причинен легкий вред здоровью", - говорится в сообщении. Отмечается, что мужчине предъявлено обвинение по статьям "Хулиганство, совершенное с применением оружия", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего лица, из хулиганских побуждений с применением оружия" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" УК РФ. Их санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. "Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд", - уточняет прокуратура.

https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html

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происшествия, назрань, россия