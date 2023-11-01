https://ria.ru/20231101/spisok-1906661387.html

В Газе опубликовали список людей, которые могут выехать в Египет в среду

В Газе опубликовали список людей, которые могут выехать в Египет в среду - РИА Новости, 01.11.2023

В Газе опубликовали список людей, которые могут выехать в Египет в среду

Управление пограничных переходов и границ сектора Газа опубликовало в среду список иностранных граждан, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников ряда... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T13:13

2023-11-01T13:13

2023-11-01T13:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

в мире

хамас

египет

сектор газа

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КАИР, 31 окт - РИА Новости. Управление пограничных переходов и границ сектора Газа опубликовало в среду список иностранных граждан, палестинцев с двойным гражданством и сотрудников ряда организаций, которые могут выехать из Газы в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах". Египет в среду открывает КПП "Рафах" для выезда 81 раненых и около 500 сотрудников международных организаций. Египетские СМИ ранее сообщили, что первая группа палестинцев с двойным гражданством начала проходить через "Рафах". В список вошли граждане Японии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Австралии и Чехии. Кроме того, в него внесены сотрудники Международного комитета Красного Креста и неправительственных организаций из ряда стран Запада, а также Африки и Азии. Граждан России в списке нет. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 8,5 тысячи человек, свыше 21 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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египет

сектор газа

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, в мире, хамас, египет, сектор газа