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Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.11.2023
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:31
2023-11-01T16:31
2023-11-01T17:36
надежные люди
технологии
александр куликов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение Народного фронта в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что с июня 2023 года Александр выпускает детектор ПК-58А. По словам изобретателя, его модель работает в автоматическом режиме на самом распространённом диапозоне - 5.8 ГГц. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения. "Детектор ПК-58А обнаружит дрона-камикадзе и предупредит о его подлёте. Новгородец Александр Куликов передал нам своё изобретение для бойцов в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что два детектора будут отправлены на фронт с гуманитарным грузом в ближайшее время.
https://ria.ru/20231031/avtomobili-1906352606.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, александр куликов
Надежные люди, Технологии, Александр Куликов
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец Куликов изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение Народного фронта в своей группе в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что с июня 2023 года Александр выпускает детектор ПК-58А. По словам изобретателя, его модель работает в автоматическом режиме на самом распространённом диапозоне - 5.8 ГГц. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения.
"Детектор ПК-58А обнаружит дрона-камикадзе и предупредит о его подлёте. Новгородец Александр Куликов передал нам своё изобретение для бойцов в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два детектора будут отправлены на фронт с гуманитарным грузом в ближайшее время.
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