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Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.11.2023
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16:31 01.11.2023 (обновлено: 17:36 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906737934.html
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.11.2023
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:31
2023-11-01T17:36
надежные люди
технологии
александр куликов
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение Народного фронта в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что с июня 2023 года Александр выпускает детектор ПК-58А. По словам изобретателя, его модель работает в автоматическом режиме на самом распространённом диапозоне - 5.8 ГГц. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения. "Детектор ПК-58А обнаружит дрона-камикадзе и предупредит о его подлёте. Новгородец Александр Куликов передал нам своё изобретение для бойцов в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что два детектора будут отправлены на фронт с гуманитарным грузом в ближайшее время.
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технологии, александр куликов
Надежные люди, Технологии, Александр Куликов
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе

Новгородец Куликов изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе

© Народный фронт Новгородской областиНовгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
© Народный фронт Новгородской области
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение Народного фронта в своей группе в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что с июня 2023 года Александр выпускает детектор ПК-58А. По словам изобретателя, его модель работает в автоматическом режиме на самом распространённом диапозоне - 5.8 ГГц. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения.
© Народный фронт Новгородской областиНовгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
© Народный фронт Новгородской области
Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе
"Детектор ПК-58А обнаружит дрона-камикадзе и предупредит о его подлёте. Новгородец Александр Куликов передал нам своё изобретение для бойцов в зоне СВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что два детектора будут отправлены на фронт с гуманитарным грузом в ближайшее время.
Гуманитарная помощь в зону СВО от депутата Ишимбайского района Геннадия Лейтера - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Районный депутат из Башкирии отправил в зону СВО девять автомобилей
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Надежные людиТехнологииАлександр Куликов
 
 
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