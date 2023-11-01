https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906737934.html

Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе

Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе - РИА Новости, 01.11.2023

Новгородец изобрел для бойцов СВО детекторы против дронов-камикадзе

Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:31

2023-11-01T16:31

2023-11-01T17:36

надежные люди

технологии

александр куликов

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 ноя - РИА Новости. Новгородец Александр Куликов изобрел и передал для бойцов СВО два детектора ПК-58А, которые помогут обнаружить дроны-камикадзе, сообщает региональное отделение Народного фронта в своей группе в соцсети "ВКонтакте". Уточняется, что с июня 2023 года Александр выпускает детектор ПК-58А. По словам изобретателя, его модель работает в автоматическом режиме на самом распространённом диапозоне - 5.8 ГГц. При обнаружении дрона-камикадзе детектор подаёт звуковой сигнал, который меняется в зависимости от его приближения. "Детектор ПК-58А обнаружит дрона-камикадзе и предупредит о его подлёте. Новгородец Александр Куликов передал нам своё изобретение для бойцов в зоне СВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что два детектора будут отправлены на фронт с гуманитарным грузом в ближайшее время.

https://ria.ru/20231031/avtomobili-1906352606.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, александр куликов