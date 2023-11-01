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Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:27 01.11.2023 (обновлено: 15:33 01.11.2023)
https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906716558.html
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:27
2023-11-01T15:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ

Минобороны: поражены два командно-наблюдательные пункты подразделений бригад ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы "Мста-Б" в зоне СВО
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-мм гаубицы Мста-Б в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства.
«
"Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения", - говорится в сводке военного ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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