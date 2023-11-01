https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906716558.html
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ
Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T15:27
2023-11-01T15:27
2023-11-01T15:33
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия
Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ
Минобороны: поражены два командно-наблюдательные пункты подразделений бригад ВСУ