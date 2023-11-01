https://ria.ru/20231101/spetsoperatsiya-1906716558.html

Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ

Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ - РИА Новости, 01.11.2023

Российские военные поразили командные пункты подразделений двух бригад ВСУ

Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T15:27

2023-11-01T15:27

2023-11-01T15:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Российские военные поразили командно-наблюдательные пункты подразделений двух украинских бригад, сообщило в среду министерство обороны РФ в телеграм-канале ведомства."Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, россия